Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе

Пересильд полетела на МКС 5 октября 2021 года вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели на орбите 12 дней, за которые успели снять 12 съемочных смен. В связи с таким легендарным событием команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где Юлия Пересильд рассказала, что неповторимые впечатления ей захотелось зафиксировать в формате книги, которая будет называться «Это космос, детка».
«Я старалась сделать так, чтобы все было написано простым, девчачьим языком. Без пафоса. Сейчас мы ждем согласований с Роскосмосом», — рассказала Юлия.