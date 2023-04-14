Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе

Совсем скоро, 20 апреля, в кинопрокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов». 38-летняя Юлия Пересильд, играющая главную роль и ставшая первой в истории кинематографа профессиональной актрисой, снявшейся в космосе, поделилась женскими хитростями по уходу за собой в условиях невесомости.Пересильд полетела на МКС 5 октября 2021 года вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели на орбите 12 дней, за которые успели снять 12 съемочных смен. В связи с таким легендарным событием команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где Юлия Пересильд рассказала, что неповторимые впечатления ей захотелось зафиксировать в формате книги, которая будет называться «Это космос, детка».«Я старалась сделать так, чтобы все было написано простым, девчачьим языком. Без пафоса. Сейчас мы ждем согласований с Роскосмосом», — рассказала Юлия.