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Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры

Вчера, 13:44
По словам многодетной матери, так хорошо она не выглядела даже 15 лет назад.

Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры
27 апреля свой юбилей будет отмечать модель, дизайнер, многодетная мама и супруга Джигана Оксана Самойлова. Пока еще 34-летняя блогерша решилась на честный пост, в котором рассказала, как ощущает себя в своем возрасте и что помогает ей с каждым годом становиться только лучше.

Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры


На своей странице в социальных сетях она опубликовала кадры пикантной съемки, где предстала в черном топе и трусиках. Оксана использовала для образа парик со стрижкой каре и колье с массивными стразами.

Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры


Самойлова пришла к выводу, что в целом довольна своей формой. По словам многодетной матери, ей не приходится сильно себя ограничивать в любимой еде или подолгу пропадать в спортзале.

«Через 10 дней мне 35. Но внутренне я ощущаю себя на 25, ну если не брать в расчет 4 детей и не вдаваться в подробности, откуда они у меня появились. Кажется, мое тело со мной абсолютно согласно. Я не мучаю его диетами, занимаюсь спортом пару раз в год, но по 3 месяца, при этом на тренировках я делаю только то, что мне интересно, и никакие 3 подхода по 25», — пишет в своих социальных сетях модель.

Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры

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Ключевые слова: Оксана Самойлова, Джиган, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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