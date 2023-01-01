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Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской

Сегодня, 12:10
Телеведущая ощущает родственную связь с певицей.

Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской
Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла интересные детали дружбы с Натальей Подольской и рассказала, что они гораздо больше, чем просто знакомые. По ее словам, близкие отношения завязались буквально с первой минуты общения. Теперь звезды наслаждаются обществом друг друга и даже планируют совместный отдых в Дубае, на который отправятся с семьями.

Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской


Тодоренко пришла поддержать Подольскую на премьеру ее нового альбома -«Конечно, да!» и поделилась с журналистами «Пятого канала» о том, что знакомство между ними состоялось в прошлом сезоне шоу «Ледниковый период» где они обе принимали участие.

«Как-то так прикипели друг к другу, даже сами не поняли, как. Прям вросли. Правда, такое ощущение, что мы родственники или знакомы из прошлой жизни еще. Вот как раз сейчас поедем вместе в Дубай семьями отдыхать. Проверим дружбу в путешествии. Как говорил Марк Твен, нужно взять с собой человека в путешествие, чтобы проверить, какой он», — шутит в интервью Тодоренко.

Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской

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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Наталья Подольская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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