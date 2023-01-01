Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым

Сегодня, 15:08
Пара так и не зарегистрировала отношения.

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым
42-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова дала откровенное интервью на YouTube-канале PROжизнь о семилетнем романе с Константином Богомоловым. Артистка призналась, что, несмотря на разрыв, она тепло отзывается о бывшем избраннике, за которого так и не вышла замуж.

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым


Юлия рассказала, что на сегодняшний день они не общаются. Правда, режиссер, по словам артистки, подписан на нее в социальных сетях.

«Однажды он написал мне, мол, пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж. Я еще так обиделась! Мы расстались, будучи в хороших отношениях. Он чрезвычайно щедрый, добрый. У нас был роман на курсе — можно так сказать. Сейчас он женат на офигенной женщине. Ксения Анатольевна, как мне кажется, всегда открыта и позитивна, она адекватно относится к истории с бывшими. А вот первая супруга Константина Юрьевича (актриса Дарья Мороз, — прим. ред.) не очень адекватно и умно относилась к истории с бывшими, поэтому, скорее всего, она запрещала общаться со мной, из друзей меня везде удалила. Недавно Костя подписался на меня снова. Думаю, как приятно!» — разоткровенничалась актриса в беседе с Юлией Ягафаровой.

Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым

← 29-летнему Джастину Биберу стало плохо ...

Ключевые слова: Юлия Захарова, Константин Богомолов, Дарья Мороз, olganews

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ксения Собчак поделилась снимком с Константином Богомоловым
Дарья Мороз высказалась о причинах развода с Константином Богомоловым
Ксения Собчак рассказала, как закрутила роман с Константином Богомоловым
Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак
Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе Влюбленные не афишируют отношения.
Гоар Аветисян рассказала об осложнениях после пластической операции Гоар мечтает об идеальной фигуре.
Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике Фанаты не оценили спортивную форму звезды.
Валерия рассказала о ссоре с нетрезвой дочерью, которая закончилась рукоприкладством Певица признается, что в тот момент она не сдержалась.
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым Пара так и не зарегистрировала отношения.
29-летнему Джастину Биберу стало плохо во время фестиваля Coachella Хейли Бибер не отходила от него ни на шаг.
Дико устала: тайная женщина Александра Абдулова ушла в монастырь Лариса Штейнман решила отказаться от плотских желаний и научиться смирению.
Женя Феофилактова из «Дома-2» выложила фото с повзрослевшим сыном от Антона Гусева Подписчики изумились тому, как сильно возмужал их совместный ребенок.
Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы У 22-летней Эрики новый роман.
Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской Телеведущая ощущает родственную связь с певицей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.