Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым

42-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова дала откровенное интервью на YouTube-канале PROжизнь о семилетнем романе с Константином Богомоловым. Артистка призналась, что, несмотря на разрыв, она тепло отзывается о бывшем избраннике, за которого так и не вышла замуж.Юлия рассказала, что на сегодняшний день они не общаются. Правда, режиссер, по словам артистки, подписан на нее в социальных сетях.«Однажды он написал мне, мол, пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж. Я еще так обиделась! Мы расстались, будучи в хороших отношениях. Он чрезвычайно щедрый, добрый. У нас был роман на курсе — можно так сказать. Сейчас он женат на офигенной женщине. Ксения Анатольевна, как мне кажется, всегда открыта и позитивна, она адекватно относится к истории с бывшими. А вот первая супруга Константина Юрьевича (актриса Дарья Мороз, — прим. ред.) не очень адекватно и умно относилась к истории с бывшими, поэтому, скорее всего, она запрещала общаться со мной, из друзей меня везде удалила. Недавно Костя подписался на меня снова. Думаю, как приятно!» — разоткровенничалась актриса в беседе с Юлией Ягафаровой.