Валерий Меладзе опубликовал архивное фото брата и поздравил его с юбилеем

Сегодня, 11 мая, композитору Константину Меладзе исполнилось 60 лет. Звездный брат именинника Валерий посвятил ему трогательную публикацию на странице в своих социальных сетях.Напомним, Константин Меладзе больше года не живет в России. После начала февральских событий в 2022 году он вместе с женой Верой Брежневой уехал из страны. Позже стало известно, что пара обосновалась в Италии. Именно там сегодня композитор отмечает свой юбилей.Младший брат Константина Валерий Меладзе не мог остаться в стороне в этот особенный день. На странице в своем блоге заслуженный артист РФ написал поздравление и пообещал весь вечер поднимать тосты в честь именинника. Возможно, что он даже фактически будет рядом с братом в Италии.«Сегодня нашему дорогому Косте исполняется 60 лет. Какое счастье быть младшим братом этого мудрого, сильного и доброго человека! Из своих песен он создал прекрасный светлый Мир, который открыт для всех, кто когда-то был влюблен. А фразами из Костиных песен люди признаются друг другу в любви уже 30 лет! Я много раз подниму бокал сегодня, и все свои пожелания ему я скажу в тостах», – написал Валерий.