Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала

Недавно в Сети появились кадры с новой фотосессии 58-летней итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи. Звезда появилась на обложке французского журнала Vanity Fair.На снимках она предстала в роскошном коктейльном платье в пол благородного черного цвета. Наряд с обнаженными плечами и рискованным вырезом в зоне декольте позволил Беллуччи продемонстрировать свой пышный бюст, а облегающий силуэт элегантного образа от Dior выгодно подчеркнул стройную фигуру модели в форме песочных часов.Однако не все оказались в восторге от этих фотографий. По мнению поклонников Моники, обложка получилась идеальной, а вот что с остальными кадрами - не понятно.Дело в том, что от фото к фото с лицом звезды происходит нечто странное. Много фотошопа, уплывший глаз и слишком уж ровные черты лица.«Во что вы превратили самую красивую женщину в мире?!», «Это просто ужасно», «Монику не узнать», «Это что, шутка?», «Увольте вашего обработчика фото», «Это просто издевательство над Беллуччи», «Какой кошмар, за что вы так с ней?» — написали обеспокоенные фанаты под снимками в одной из социальных сетей.