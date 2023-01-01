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Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала

Сегодня, 15:10
Снимки получились неестественными, что противоречит принципам актрисы.

Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала
Недавно в Сети появились кадры с новой фотосессии 58-летней итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи. Звезда появилась на обложке французского журнала Vanity Fair.

Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала


На снимках она предстала в роскошном коктейльном платье в пол благородного черного цвета. Наряд с обнаженными плечами и рискованным вырезом в зоне декольте позволил Беллуччи продемонстрировать свой пышный бюст, а облегающий силуэт элегантного образа от Dior выгодно подчеркнул стройную фигуру модели в форме песочных часов.

Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала


Однако не все оказались в восторге от этих фотографий. По мнению поклонников Моники, обложка получилась идеальной, а вот что с остальными кадрами - не понятно.

Дело в том, что от фото к фото с лицом звезды происходит нечто странное. Много фотошопа, уплывший глаз и слишком уж ровные черты лица.

Поклонники возмутились из-за новых фотографий Моники Беллуччи для французского журнала


«Во что вы превратили самую красивую женщину в мире?!», «Это просто ужасно», «Монику не узнать», «Это что, шутка?», «Увольте вашего обработчика фото», «Это просто издевательство над Беллуччи», «Какой кошмар, за что вы так с ней?» — написали обеспокоенные фанаты под снимками в одной из социальных сетей.

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Ключевые слова: Моника Беллуччи, olganews

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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