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Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку

Сегодня, 09:44
Животное стало полноправным членом семьи.

Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку
Несколько лет назад актриса, телеведущая и заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева впервые рассказала у себя в блоге о новом члене семьи. Дочь Леля подарила ей собачку породы мальтипу по кличке Жужа.

Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку


С тех пор звезда не расстается с животным, которое за это время стало полноправным членом семьи. Она даже брала Жужу на съемки подкаста «По Первое число» в честь дня рождения Первого канала. В эфире Гузеева призналась, что буквально «сошла с ума», когда дочь преподнесла ей собаку. Лариса отметила, что животное разговаривает с ней, а еще дает ей забыть об одиночестве.

Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку


«Жужу люблю как человека, постоянно целую, беру на руки, разговариваю. Мой муж, седой уже человек, тоже называет ее "моя сладкая девочка"», — сообщила 63-летняя телеведущая.

Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку

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Ключевые слова: Лариса Гузеева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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