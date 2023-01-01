Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку

Несколько лет назад актриса, телеведущая и заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева впервые рассказала у себя в блоге о новом члене семьи. Дочь Леля подарила ей собачку породы мальтипу по кличке Жужа.С тех пор звезда не расстается с животным, которое за это время стало полноправным членом семьи. Она даже брала Жужу на съемки подкаста «По Первое число» в честь дня рождения Первого канала. В эфире Гузеева призналась, что буквально «сошла с ума», когда дочь преподнесла ей собаку. Лариса отметила, что животное разговаривает с ней, а еще дает ей забыть об одиночестве.«Жужу люблю как человека, постоянно целую, беру на руки, разговариваю. Мой муж, седой уже человек, тоже называет ее "моя сладкая девочка"», — сообщила 63-летняя телеведущая.