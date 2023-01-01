Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании

Сегодня, 15:53
Рэпер Slowthai свою вину отрицает.

28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании
28-летний британский рэпер Slowthai (Тайрон Фрэмптон), который является отцом ребенка Кати Кищук, столкнулся с большими неприятностями. Его обвинили в изнасиловании.

28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании


Как сообщает издание The Guardian, бывшему возлюбленному экс-солистки группы Serebro предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам статьи об изнасиловании женщины. Как утверждает предполагаемая жертва музыканта, инцидент произошел в Оксфорде осенью 2021 года. На данный момент рэпера отпустили под залог, но он снова придет в суд в следующем месяце.

28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании


Стоит отметить, что бывший Кати Кищук все доводы жертвы отрицает. Тайрон объяснил все в своих социальных сетях после того, как разгорелся скандал. Он настаивает на том, что преступление, в котором его обвиняют, он не совершал.

«Я невиновен, и я уверен, что мое имя будет очищено. До тех пор я приложу максимум усилий, чтобы это дело завершилось быстро и справедливо. В течение этого времени я прошу моих поклонников не комментировать эту ситуацию и уважать частную жизнь моей семьи», — подчеркнул он в своем блоге.

← Саша Артемова развелась с Евгением Ку...

Ключевые слова: Катя Кищук, Тайрон Фрэмптон, olganews

Количество просмотров: 221
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук вышла замуж и обнажила грудь
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук родила ребёнка
Бывшая солистка группы Serebro объявила о свадьбе
Эд Вествик будет отвечать в суде за обвинения в изнасиловании
28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании Рэпер Slowthai свою вину отрицает.
Саша Артемова развелась с Евгением Кузиным Супруги долго тянули с официальным разводом.
Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на преследование папарацци Супруги опасаются повторить судьбу принцессы Дианы.
Бывший мужчина Анастасии Волочковой сильно избил молодую супругу Экс-ухажёр Анастасии Волочковой банщик Сергей Кузнецов заявил о себе - до полусмерти избил молодую жену.
Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа В разборках Гуфа и его женщин новый поворот.
Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди Полина Гагарина нечасто комментирует свою жизнь.
Бритни Спирс готова застрелить своего супруга Сэма Асгари Поклонники с интересом и тревогой наблюдают за жизнью Бритни Спирс. А происходят у неё странные вещи.
Александр Олешко рассказал, почему пришел на премьеру фильма на костылях Артист пояснил, что с ним произошло на самом деле.
Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь» И это не Егор Крид.
Юлианна Караулова поделилась переживаниями о работе в популярном шоу на Первом канале Певица стала ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.