28-летнего отца ребенка Кати Кищук обвинили в изнасиловании

28-летний британский рэпер Slowthai (Тайрон Фрэмптон), который является отцом ребенка Кати Кищук, столкнулся с большими неприятностями. Его обвинили в изнасиловании.Как сообщает издание The Guardian, бывшему возлюбленному экс-солистки группы Serebro предъявили обвинения сразу по нескольким пунктам статьи об изнасиловании женщины. Как утверждает предполагаемая жертва музыканта, инцидент произошел в Оксфорде осенью 2021 года. На данный момент рэпера отпустили под залог, но он снова придет в суд в следующем месяце.Стоит отметить, что бывший Кати Кищук все доводы жертвы отрицает. Тайрон объяснил все в своих социальных сетях после того, как разгорелся скандал. Он настаивает на том, что преступление, в котором его обвиняют, он не совершал.«Я невиновен, и я уверен, что мое имя будет очищено. До тех пор я приложу максимум усилий, чтобы это дело завершилось быстро и справедливо. В течение этого времени я прошу моих поклонников не комментировать эту ситуацию и уважать частную жизнь моей семьи», — подчеркнул он в своем блоге.