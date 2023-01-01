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Зепюр Брутян показала фото со дня знакомства с Павлом Прилучным

Сегодня, 09:49
Архивный снимок с будущим мужем она разместила на своей странице в социальных сетях.

Зепюр Брутян показала фото со дня знакомства с Павлом Прилучным
Находящаяся в декретном отпуске Зепюр Брутян решила вспомнить, как познакомилась с будущим мужем - актером Павлом Прилучным.

Зепюр Брутян показала фото со дня знакомства с Павлом Прилучным


Один из фолловеров знаменитости поинтересовался деталями первой встречи с супругом. Девушка ответила, что это произошло на пробах сериала «В клетке» и прикрепила снимок, который был сделан на съемочной площадке. Тогда Зепюр было 23 года. Она предстала с синяками и ссадинами на лице. Подобный грим сделали и Павлу.

Зепюр Брутян показала фото со дня знакомства с Павлом Прилучным


Брутян также призналась, почему не побоялась принять предложение руки и сердца от Прилучного спустя всего три дня после их первого свидания.

«А вы бы за этого парня испугались выйти?» — игриво поинтересовалась звезда на своей странице в социальных сетях.

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Ключевые слова: Зепюр Брутян, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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