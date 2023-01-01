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Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома

Сегодня, 11:30
Об этом она сообщила на странице в своих социальных сетях.

Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома
47-летняя американская актриса и обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли объявила о запуске своего модного дома Atelier Jolie. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома


Джоли опубликовала пост, в котором сообщила своим фолловерам о том, что готовится к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров. К этому ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. По словам телезвезды, заказчики будут самостоятельно разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей займется креативная команда.

Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома


«Сегодня я запускаю нечто новое — коллектив, где каждый может творить. Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира. К этому запуску меня привело глубокое уважение к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желание стать частью движения самовыражения», — написала Джоли.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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