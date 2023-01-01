Актриса Анджелина Джоли объявила о запуске собственного модного дома

47-летняя американская актриса и обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли объявила о запуске своего модного дома Atelier Jolie. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.Джоли опубликовала пост, в котором сообщила своим фолловерам о том, что готовится к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров. К этому ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. По словам телезвезды, заказчики будут самостоятельно разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей займется креативная команда.«Сегодня я запускаю нечто новое — коллектив, где каждый может творить. Atelier Jolie — это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира. К этому запуску меня привело глубокое уважение к портным и мастерам, с которыми я работала на протяжении многих лет, а также желание стать частью движения самовыражения», — написала Джоли.