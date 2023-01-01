Молодой муж Леры Кудрявцевой трогательно поздравил ее с 52-летием

Вчера, 19 мая, свой день рождения отмечала актриса и телеведущая Лера Кудрявцева, ей исполнилось 52 года. Одним из первых к ней обратился муж. Хоккеист Игорь Макаров оставил послание по случаю радостного события на странице в своих социальных сетях.Мужчина впервые за долгое время вышел на связь в личном блоге. 35-летний возлюбленный именинницы разместил архивное фото с женой. В подписи к снимку он признался ей в любви.«Волшебная моя, с днем рождения. Люблю!» — написал спортсмен в личном блоге.Стоит отметить, что еще в 2022 году в прессе появились слухи о расставании пары. Лера Кудрявцева рассказывала, что ее молодой муж лишился некоторых контрактов в спорте, из-за чего финансовое обеспечение семьи оказалось на ней. А в июле телеведущая летала отдыхать в Болгарию без Игоря. Вернувшись из отпуска, знаменитость организовала праздник в честь дня рождения их дочери, которой исполнилось 4 года. На кадрах, которые тогда показывала Лера в социальных сетях, подписчики не увидели спортсмена и поэтому сделали вывод, что его на торжество не пригласили.