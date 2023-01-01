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Молодой муж Леры Кудрявцевой трогательно поздравил ее с 52-летием

Сегодня, 10:10
Игорь Макаров выложил архивное фото на странице в своих социальных сетях.

Молодой муж Леры Кудрявцевой трогательно поздравил ее с 52-летием
Вчера, 19 мая, свой день рождения отмечала актриса и телеведущая Лера Кудрявцева, ей исполнилось 52 года. Одним из первых к ней обратился муж. Хоккеист Игорь Макаров оставил послание по случаю радостного события на странице в своих социальных сетях.

Молодой муж Леры Кудрявцевой трогательно поздравил ее с 52-летием


Мужчина впервые за долгое время вышел на связь в личном блоге. 35-летний возлюбленный именинницы разместил архивное фото с женой. В подписи к снимку он признался ей в любви.

Молодой муж Леры Кудрявцевой трогательно поздравил ее с 52-летием


«Волшебная моя, с днем рождения. Люблю!» — написал спортсмен в личном блоге.

Стоит отметить, что еще в 2022 году в прессе появились слухи о расставании пары. Лера Кудрявцева рассказывала, что ее молодой муж лишился некоторых контрактов в спорте, из-за чего финансовое обеспечение семьи оказалось на ней. А в июле телеведущая летала отдыхать в Болгарию без Игоря. Вернувшись из отпуска, знаменитость организовала праздник в честь дня рождения их дочери, которой исполнилось 4 года. На кадрах, которые тогда показывала Лера в социальных сетях, подписчики не увидели спортсмена и поэтому сделали вывод, что его на торжество не пригласили.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Игорь Макаров, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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