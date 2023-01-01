Виктория Боня ответила на критику своего появления на Каннском фестивале

Каннский фестиваль завершится в эту субботу. Виктория Боня - единственная из россиян, кто появилась на этом мероприятии.Но вместо того, чтобы получать поддержку от соотечественников, ей приходится слышать много критики и насмешек в свой адрес. Некоторые считают, что фотографам неинтересно ее снимать. Эту точку зрения еще в прошлом году высказывала Ксения Собчак. А недавно высказалась Виктория Лопырева. Ее насмешило то, что девушки покупают себе билеты на фестиваль, а делают вид, что они приглашенные знаменитости. В сети тут же заподозрили, что она говорит о Боне, хоть та и уверяет, что не платит за вход на дорожку. Та же продемонстрировала, что иностранные фотобанки полны ее фотографий, а ее имя часто упоминается в прессе. Не забыла Виктория добавить, что Лопырева сама когда-то покупала пропуск на фестиваль. В итоге блондинка сделала вид, что говорила не о Боне и заявила, что не несет ответственности за то, что ее неверно поняли.