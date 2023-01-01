Певица Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем разводе

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина появилась в одиночестве на премьере фильма «Непосредственно Каха!» и прокомментировала слухи о возможном разводе.Журналисты поинтересовались у певицы, почему она все чаще стала выходить в свет без мужа Георгия Начкебия. По словам Ольги, никакого разлада в ее семье нет. А выходить на публику всем составом она не видит смысла, поскольку ее ребенок еще достаточно маленький для таких мероприятий.«Я не готова собрать в кинотеатре всю семью, потому что моему сыну всего полтора года. Вот если через пару лет на какой-нибудь мультик про Русалочку, то есть еще нужен соответствующий повод», — рассказала Ольга журналистам издания «МК».При этом выглядела 38-летняя Серябкина сногсшибательно: несмотря на то, что полтора года назад она стала мамой, ее фигура смотрелась стройной и подтянутой. Артистка ранее рассказывала в своих социальных сетях, что быстро пришла в форму после родов. Она отметила, что соблюдала диету и старалась не есть после шести часов вечера. Также артистка занималась спортом и сейчас весит 51 кг.