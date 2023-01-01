Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения

23 мая свой день рождения отпраздновала актриса, телеведущая и звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева, ей исполнилось 64 года. В этот особенный день ее поздравили коллеги и друзья, которые осыпали именинницу поздравлениями и теплыми пожеланиями.На странице в своих социальных сетях Гузеева рассказала, что решила заняться собой в день рождения и сходила на сеанс массажа ног. Артистка пожелала поклонникам последовать ее примеру, признавшись, что поздно осознала необходимость любить себя.«Что может быть лучше, чем восстановление здоровья? Занимайтесь собой, любите себя. Я, к сожалению, как-то поздно это поняла. Я у себя одна», — поделилась актриса.Чуть позже Гузеева показала своим фолловерам, что день рождения она проводит все-таки не одна. В гости к ней пришла актриса и близкая подруга Юлия Зимина, ради которой именинница накрыла праздничный стол.«Вот пришла моя любимая Жужа. Мой день рождения мы празднуем с моей 100-летней подружечкой. Я готовилась. Я даже приготовила свои круглые варенички с творогом и зеленью. На что мне Юля сказала: "Лара, а ты их ешь сама, ладно? А я буду есть рыбку и икру из нее же"», — сообщила Гузеева.