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Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения

Сегодня, 10:04
23 мая артистке исполнилось 64 года.

Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения
23 мая свой день рождения отпраздновала актриса, телеведущая и звезда шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева, ей исполнилось 64 года. В этот особенный день ее поздравили коллеги и друзья, которые осыпали именинницу поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения


На странице в своих социальных сетях Гузеева рассказала, что решила заняться собой в день рождения и сходила на сеанс массажа ног. Артистка пожелала поклонникам последовать ее примеру, признавшись, что поздно осознала необходимость любить себя.

«Что может быть лучше, чем восстановление здоровья? Занимайтесь собой, любите себя. Я, к сожалению, как-то поздно это поняла. Я у себя одна», — поделилась актриса.

Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения


Чуть позже Гузеева показала своим фолловерам, что день рождения она проводит все-таки не одна. В гости к ней пришла актриса и близкая подруга Юлия Зимина, ради которой именинница накрыла праздничный стол.

Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения


«Вот пришла моя любимая Жужа. Мой день рождения мы празднуем с моей 100-летней подружечкой. Я готовилась. Я даже приготовила свои круглые варенички с творогом и зеленью. На что мне Юля сказала: "Лара, а ты их ешь сама, ладно? А я буду есть рыбку и икру из нее же"», — сообщила Гузеева.

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Ключевые слова: Лариса Гузеева, Юлия Зимина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения 23 мая артистке исполнилось 64 года.
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