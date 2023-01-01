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Антон Гусев поделился редким кадром с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой

Сегодня, 10:16
Вместе с Даниэлем он посетил парк развлечений.

Антон Гусев поделился редким кадром с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой
Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев нечасто видится с наследником от Жени Феофилактовой, который проживает со своей матерью. Поэтому каждая их встреча наполнена запоминающимися событиями.

Антон Гусев поделился редким кадром с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой


На странице в своих социальных сетях Гусев при любой возможности показывает подписчикам, как проводит время с сыном. И похоже, что теперь эти встречи будут чаще, потому что Евгения Феофилактова вышла замуж, а новая девушка Антона, в отличие от бывшей Виктории Романец, не препятствует их общению.

Антон Гусев поделился редким кадром с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой


И вот на днях экс-участник «Дома-2» нашел время в своем плотном графике и встретился с 10-летним Даниэлем, который вернулся с каникул в Дубае, где отдыхал вместе с мамой. Гусев сводил сына в московский парк развлечений «Остров мечты» и сделал с наследником фото на память, которое тут же разместил в своем блоге.

Антон Гусев поделился редким кадром с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой


«С любимым сыном», — подписал снимок Антон Гусев.

Подписчики блогера отметили, что Даниэль очень вырос и возмужал. И к тому же очень похож на своего папу.

«Копия папы, гордость ваша», «Красивые папа и сын», «С новой девушкой вы так изменились в лучшую сторону, Вика тащила вас на дно», «Высокий какой», — отметили фолловеры.

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Ключевые слова: Антон Гусев, Евгения Феофилактова, Виктория Романец, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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