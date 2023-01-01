Сергей Глушко рассказал, как подрабатывал охранником на стройке

Об этом актер рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.В студии муж Наташи Королевой признался, что не сразу стал танцором. Тернистый путь к славе ему приходилось начинать с обыкновенной работы. Сергей рассказал, что охранял строительные материалы на складе. График 2/2 и обеды два раза в день Глушко на тот момент более чем устраивали.По словам Тарзана, свой первый Новый год в Москве он встретил на рабочем месте - в строительном вагончике.«Вагон был абсолютно пустой. Там была армейская койка, такой же матрас, одеяло армейское, и тент стоит. Посередине стоят несколько кирпичей и тент голый. Туалет был отдельно где-то. Не помню. Так холодно было», — рассказал артист.Глушко проработал на стройке около 3-х месяцев, после чего устроился менеджером по продажам в мебельный магазин. Свою зарплату будущий танцор старался не тратить, а откладывать.