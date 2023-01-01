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Сергей Глушко рассказал, как подрабатывал охранником на стройке

Сегодня, 17:15
53-летний Сергей Глушко, наиболее известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что свой первый Новый год в столице провел в строительном вагончике.

Сергей Глушко рассказал, как подрабатывал охранником на стройке
Об этом актер рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

В студии муж Наташи Королевой признался, что не сразу стал танцором. Тернистый путь к славе ему приходилось начинать с обыкновенной работы. Сергей рассказал, что охранял строительные материалы на складе. График 2/2 и обеды два раза в день Глушко на тот момент более чем устраивали.

Сергей Глушко рассказал, как подрабатывал охранником на стройке


По словам Тарзана, свой первый Новый год в Москве он встретил на рабочем месте - в строительном вагончике.

«Вагон был абсолютно пустой. Там была армейская койка, такой же матрас, одеяло армейское, и тент стоит. Посередине стоят несколько кирпичей и тент голый. Туалет был отдельно где-то. Не помню. Так холодно было», — рассказал артист.

Глушко проработал на стройке около 3-х месяцев, после чего устроился менеджером по продажам в мебельный магазин. Свою зарплату будущий танцор старался не тратить, а откладывать.

Сергей Глушко рассказал, как подрабатывал охранником на стройке

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Ключевые слова: Сергей Глушко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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