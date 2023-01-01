Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе

Сегодня, 14:07
Артистка дала откровенное интервью.

Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода сейчас проживает в Европе и с грустью вспоминает былые времена. Артистка не скрывает, что в России она зарабатывала более чем достойно, но от дохода пришлось отказаться в поддержку свой родины - Украины.

Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе


Недавно певица дала интервью армянскому Radio Van. Лобода рассказала, что в России она была полностью реализована, успешна и довольна карьерой и статусом. Но после событий, которые произошли в феврале прошлого года, она была вынуждена покинуть страну. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой Светлана перебралась в Латвию, где и начались большие сложности.

«Я поняла, что ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом. Я похудела на шесть килограммов, весила 48 кг. Выглядела очень неблагополучно. В какой-то момент поняла, что таю, что меня как будто нет... Спустя время я начала записывать песни и выступать. После концертов я почувствовала, что ожила. Для артиста самое важное – чувствовать, что в нем нуждаются. Потому что страшнее всего – когда тебя забыли, и ты никому не нужна», — с сожалением призналась Лобода.

Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе

← Певица Ольга Орлова призналась, что ин...

Ключевые слова: Светлана Лобода, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кому из украинских артистов запретили въезд в Россию
Светлана Лобода пережила серьёзную операцию
Светлана Лобода улетела из Греции в другую тёплую страну
Светлана Лобода впервые рассказала, как назвала дочь
"Сделал больно и предал": Гуф обнародовал переписку с Айзой Отношения между Гуфом и Айзой опять обострились.
Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе появились в новом видео для YouTube-канала «Стрелец-Молодец» и вспомнили, как начинались их отношения.
Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе Артистка дала откровенное интервью.
Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе У 45-летней певицы Ольги Орловой вряд ли есть какие-либо проблемы с финансами.
Стало известно, с кем хотят жить дети Анджелины Джоли и Брэда Питта В семье некогда возлюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта, похоже, никогда не бывает спокойно.
Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе Отношения звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и актера Дина МакДермотта переживают не лучшие времена.
"Раны должны зажить": Роман Костомаров проходит реабилитацию Вот уже почти полгода Роман Костомаров находится в больнице.
Жена Андрея Чуева решила с ним развестись Андрей Чуев и Виктория Морозова поженились в 2017 году.
Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены Тигран и Юлия Салибековы за годы брака приобрели пять квартир, которые после развода стали причиной скандалов.
"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.