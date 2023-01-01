Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода сейчас проживает в Европе и с грустью вспоминает былые времена. Артистка не скрывает, что в России она зарабатывала более чем достойно, но от дохода пришлось отказаться в поддержку свой родины - Украины.Недавно певица дала интервью армянскому Radio Van. Лобода рассказала, что в России она была полностью реализована, успешна и довольна карьерой и статусом. Но после событий, которые произошли в феврале прошлого года, она была вынуждена покинуть страну. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой Светлана перебралась в Латвию, где и начались большие сложности.«Я поняла, что ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом. Я похудела на шесть килограммов, весила 48 кг. Выглядела очень неблагополучно. В какой-то момент поняла, что таю, что меня как будто нет... Спустя время я начала записывать песни и выступать. После концертов я почувствовала, что ожила. Для артиста самое важное – чувствовать, что в нем нуждаются. Потому что страшнее всего – когда тебя забыли, и ты никому не нужна», — с сожалением призналась Лобода.