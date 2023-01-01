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Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы

Сегодня, 11:06
41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на ежегодной церковной службе, которая посвящена дню Ордена Подвязки.

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы
Об этом сообщает издание Mirror.

Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала белое платье в черный горошек от знаменитого британского бренда Alessandra Rich. Образ дополнили черно-белые туфли на невысоком каблуке, элегантная шляпка с перьями и небольшой клатч в тон всего образа.

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы


Из украшений Миддлтон выбрала серьги с крупными жемчужинами, а также кольцо с синим сапфиром. Все эти драгоценности когда-то принадлежали принцессе Диане.

Модные эксперты посчитали, что Кейт при выборе образа отдала дань уважения своей покойной свекрови.

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы


В 1988 году мама принца Уильяма появилась на скачках в Аскоте в похожем наряде. Тогда Диана была одета практически идентично.

← Перебравшийся в США Никита Пресняков ...

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принцесса Диана, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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