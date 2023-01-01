Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы

Об этом сообщает издание Mirror.Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала белое платье в черный горошек от знаменитого британского бренда Alessandra Rich. Образ дополнили черно-белые туфли на невысоком каблуке, элегантная шляпка с перьями и небольшой клатч в тон всего образа.Из украшений Миддлтон выбрала серьги с крупными жемчужинами, а также кольцо с синим сапфиром. Все эти драгоценности когда-то принадлежали принцессе Диане.Модные эксперты посчитали, что Кейт при выборе образа отдала дань уважения своей покойной свекрови.В 1988 году мама принца Уильяма появилась на скачках в Аскоте в похожем наряде. Тогда Диана была одета практически идентично.