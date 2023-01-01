Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку

Когда ему было 26 лет, артист связал себя узами брака, однако этот союз быстро распался. Об этом он рассказывал несколько лет назад в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.Накануне в социальных сетях звезды эстрады появилась неожиданная для многих поклонников публикация. В ней Ефим написал про успехи своей 11-летней внучки Лиэль.«Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как!» — с гордостью написал Шифрин.Как оказалось, девочка на фотографии является его внучатой племянницей.Несмотря на то, что ранее у Ефима не было замечено ни жен, ни детей, родственников у него достаточно. Они часто собираются большой семьей в Израиле. На таких встречах присутствует по 50-70 человек. Самой близкой родней артист считает старшего брата Самуэля, его дочь Габриэль и ее троих детей, которых Шифрин называет не внучатыми племянницами, а внучками.