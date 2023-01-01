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Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку

Сегодня, 12:18
67-летний юморист Ефим Шифрин был женат лишь однажды.

Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку
Когда ему было 26 лет, артист связал себя узами брака, однако этот союз быстро распался. Об этом он рассказывал несколько лет назад в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Накануне в социальных сетях звезды эстрады появилась неожиданная для многих поклонников публикация. В ней Ефим написал про успехи своей 11-летней внучки Лиэль.

Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку


«Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как!» — с гордостью написал Шифрин.

Как оказалось, девочка на фотографии является его внучатой племянницей.

Ефим Шифрин впервые показал свою рыжеволосую внучку


Несмотря на то, что ранее у Ефима не было замечено ни жен, ни детей, родственников у него достаточно. Они часто собираются большой семьей в Израиле. На таких встречах присутствует по 50-70 человек. Самой близкой родней артист считает старшего брата Самуэля, его дочь Габриэль и ее троих детей, которых Шифрин называет не внучатыми племянницами, а внучками.

← В Сети появились первые фотографии Бр...

Ключевые слова: Ефим Шифрин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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