Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети.Сейчас актриса находится в живописном месте Башкирии, где режиссер Сергей Пикалов снимает сериал «Точка ноль» с Александровой в главной роли. В один из свободных дней Марина вместе с подругой Полиной Горбуновой выбралась отдохнуть, искупаться на озеро и устроить небольшую фотосессию, снимками с которой поделилась в своем блоге.«Озеро с кувшинками, баня, теплые беседы у костра, запах лесной клубники и прекрасные люди. Башкирия — ты прекрасна! Всех ждут!» — подписала она публикацию.Поклонники восторг Марины от Башкирии разделили, а также написали ей множество приятных комплиментов.