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Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа

Сегодня, 14:08
40-летняя актриса театра и кино Марина Александрова покорила поклонников свежими снимками без макияжа.

Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа
Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Сейчас актриса находится в живописном месте Башкирии, где режиссер Сергей Пикалов снимает сериал «Точка ноль» с Александровой в главной роли. В один из свободных дней Марина вместе с подругой Полиной Горбуновой выбралась отдохнуть, искупаться на озеро и устроить небольшую фотосессию, снимками с которой поделилась в своем блоге.

Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа


«Озеро с кувшинками, баня, теплые беседы у костра, запах лесной клубники и прекрасные люди. Башкирия — ты прекрасна! Всех ждут!» — подписала она публикацию.

Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа


Поклонники восторг Марины от Башкирии разделили, а также написали ей множество приятных комплиментов.

← Младшая сестра Ольги Бузовой пожалова...

Ключевые слова: Марина Александрова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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