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Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости

Сегодня, 15:56
Единственный сын певицы Наташи Королевой - Архип Глушко уже второй год живет отдельно от звездных родителей.

Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости
Вместе с 22-летней девушкой Мелиссой (Анной) Валынкиной они снимают небольшую квартиру на окраине Москвы.

Архип пытается построить музыкальную карьеру, параллельно подрабатывая репетитором японского языка, в то время как его возлюбленная, которая ранее танцевала на шесте, решила сменить сферу деятельности и занялась освоением искусства макияжа.

Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости


Несколько дней назад Мелисса приняла участие в модном показе в качестве модели. Ее парень Архип Глушко пришел на выступление, чтобы поддержать любимую. На странице в своих социальных сетях Валынкина опубликовала кадры с мероприятия, продемонстрировав романтический образ в длинном платье, корсете и короне на голове.

Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости


В комментариях фолловеры отметили, что от прежней Мелиссы мало что осталось. Девушка стала менее похожа на танцовщицу на пилоне с пышным формами и афро-прической. Интернет-пользователи даже сравнили модель с настоящей принцессой, а ее спутника Архипа с прекрасным принцем.

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Ключевые слова: Мелисса Валынкина, Архип Глушко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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