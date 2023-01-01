Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости

Вместе с 22-летней девушкой Мелиссой (Анной) Валынкиной они снимают небольшую квартиру на окраине Москвы.Архип пытается построить музыкальную карьеру, параллельно подрабатывая репетитором японского языка, в то время как его возлюбленная, которая ранее танцевала на шесте, решила сменить сферу деятельности и занялась освоением искусства макияжа.Несколько дней назад Мелисса приняла участие в модном показе в качестве модели. Ее парень Архип Глушко пришел на выступление, чтобы поддержать любимую. На странице в своих социальных сетях Валынкина опубликовала кадры с мероприятия, продемонстрировав романтический образ в длинном платье, корсете и короне на голове.В комментариях фолловеры отметили, что от прежней Мелиссы мало что осталось. Девушка стала менее похожа на танцовщицу на пилоне с пышным формами и афро-прической. Интернет-пользователи даже сравнили модель с настоящей принцессой, а ее спутника Архипа с прекрасным принцем.