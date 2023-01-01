Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения

Ее супругом стал экс-возлюбленный актрисы Дарьи Мороз - режиссер Константин Богомолов.Несколько дней назад театральный деятель отпраздновал свой 48 день рождения. В честь праздника Собчак опубликовала трогательный пост, посвященный мужу, на странице в своих социальных сетях.В комментариях журналистка написала, что невероятно влюбленна в Богомолова и верит исключительно в него. Также Ксения указала, что лишь она знает, какой Константин на самом деле, намекнув на его скрытность.«У бога нет бога, поэтому я атеист», — написал ты в пьесе. А у меня есть ты, поэтому я верю. В тебя. И в нас. Люблю тебя, мой демон с прищуром, и знаю, какой ты настоящий. И это главное. С днем рождения», — написала она.Стоит отметить, что Богомолов регулярно демонстрирует свою преданность и любовь Собчак. Он неоднократно защищал ее от разных нападок хейтеров, которых у Ксении, к слову, достаточное количество.Константину удалось найти общий язык с ребенком журналистки от первого брака с Максимом Виторганом. Он не заменил Платону отца, но своим теплым отношением показывает, что всегда придет на помощь мальчику.