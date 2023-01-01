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Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения

Сегодня, 11:29
41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак почти 4 года назад второй раз вышла замуж.

Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения
Ее супругом стал экс-возлюбленный актрисы Дарьи Мороз - режиссер Константин Богомолов.

Несколько дней назад театральный деятель отпраздновал свой 48 день рождения. В честь праздника Собчак опубликовала трогательный пост, посвященный мужу, на странице в своих социальных сетях.

В комментариях журналистка написала, что невероятно влюбленна в Богомолова и верит исключительно в него. Также Ксения указала, что лишь она знает, какой Константин на самом деле, намекнув на его скрытность.

Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения


«У бога нет бога, поэтому я атеист», — написал ты в пьесе. А у меня есть ты, поэтому я верю. В тебя. И в нас. Люблю тебя, мой демон с прищуром, и знаю, какой ты настоящий. И это главное. С днем рождения», — написала она.

Стоит отметить, что Богомолов регулярно демонстрирует свою преданность и любовь Собчак. Он неоднократно защищал ее от разных нападок хейтеров, которых у Ксении, к слову, достаточное количество.

Ксения Собчак оригинально поздравила мужа Константина Богомолова с днем рождения


Константину удалось найти общий язык с ребенком журналистки от первого брака с Максимом Виторганом. Он не заменил Платону отца, но своим теплым отношением показывает, что всегда придет на помощь мальчику.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Константин Богомолов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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