Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников

Видимо, это и привлекло мошенников, которые решили обмануть его аудиторию.Накануне артист вышел на связь с подписчиками на другой интернет-платформе и рассказал о том, что стал жертвой аферистов. По словам Лазарева, некие недоброжелатели создали похожий аккаунт в мессенджере Telegram и теперь от его имени вымогают деньги у доверчивых фанатов.«Не ведитесь! Это вранье! Никогда никому не переводите деньги, пока не увидите человека лично! Сейчас искусственный интеллект не дремлет! Будьте осторожны!», — написал Сергей.Стоит отметить, что у его Telegram-канала есть «галочка», что, вероятно, и сбило многих обманутых с толку. А мошенники создали похожую страницу с таким-же верифицированным знаком. Лазарев порекомендовал поклонникам не вестись на такие предложения и следить за его официальным аккаунтом.