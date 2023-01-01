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Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников

Сегодня, 13:25
40-летний певец Сергей Лазарев уже давно выступает на сцене и имеет приличные доходы.

Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников
Видимо, это и привлекло мошенников, которые решили обмануть его аудиторию.

Накануне артист вышел на связь с подписчиками на другой интернет-платформе и рассказал о том, что стал жертвой аферистов. По словам Лазарева, некие недоброжелатели создали похожий аккаунт в мессенджере Telegram и теперь от его имени вымогают деньги у доверчивых фанатов.

Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников


«Не ведитесь! Это вранье! Никогда никому не переводите деньги, пока не увидите человека лично! Сейчас искусственный интеллект не дремлет! Будьте осторожны!», — написал Сергей.

Стоит отметить, что у его Telegram-канала есть «галочка», что, вероятно, и сбило многих обманутых с толку. А мошенники создали похожую страницу с таким-же верифицированным знаком. Лазарев порекомендовал поклонникам не вестись на такие предложения и следить за его официальным аккаунтом.

Поклонники Сергея Лазарева стали жертвами мошенников

← Победитель проекта «Голос. Дети» Дани...

Ключевые слова: Сергей Лазарев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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