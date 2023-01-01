45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью

Артистка все свободное от работы время посвящает своим детям, которых у нее, к слову, четверо, а также проводит время с матерью. Накануне звезда сериала «По законам военного времени» отправилась на шоппинг вместе с 71-летней родительницей и поделилась совместной фотографией с ней.Климова опубликовала в своем блоге кадры со Светланой во время посещения торгового центра. Женщина была одета в повседневную, но достаточно стильную одежду. На ней были футболка белого цвета, светлые брючные штаны и голубая куртка.«Ну! Как куколка», — сказала Климова.Мама Екатерины поинтересовалась у дочери, нарядно ли она выглядит, на что получила положительный ответ.Затем Климова сделала совместное селфи с матерью.Ранее актриса рассказывала, что у нее сложились хорошие отношения с родительницей, и поэтому она живет вместе с ней в одном доме. Екатерина называет Светлану «девочкой», которая смогла сохранить в себе непосредственность и способность радоваться любым мелочам.