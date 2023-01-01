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45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью

Сегодня, 14:32
Актриса очень близка со своей семьей.

45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью


Артистка все свободное от работы время посвящает своим детям, которых у нее, к слову, четверо, а также проводит время с матерью. Накануне звезда сериала «По законам военного времени» отправилась на шоппинг вместе с 71-летней родительницей и поделилась совместной фотографией с ней.

Климова опубликовала в своем блоге кадры со Светланой во время посещения торгового центра. Женщина была одета в повседневную, но достаточно стильную одежду. На ней были футболка белого цвета, светлые брючные штаны и голубая куртка.

«Ну! Как куколка», — сказала Климова.

45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью


Мама Екатерины поинтересовалась у дочери, нарядно ли она выглядит, на что получила положительный ответ.

Затем Климова сделала совместное селфи с матерью.

45-летняя актриса Екатерина Климова поделилась редкими фото с матерью


Ранее актриса рассказывала, что у нее сложились хорошие отношения с родительницей, и поэтому она живет вместе с ней в одном доме. Екатерина называет Светлану «девочкой», которая смогла сохранить в себе непосредственность и способность радоваться любым мелочам.

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Ключевые слова: Екатерина Климова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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