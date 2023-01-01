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46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту

Сегодня, 13:08
Последние несколько месяцев о 46-летнем олимпийском чемпионе Романе Костомарове появлялись лишь тревожные новости.

46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту
Однако после череды ампутаций фигурист постепенно возвращается к своей обычной жизни.

Несколько дней назад дети спортсмена и его жены Оксаны Домниной вернулись из поездки, поэтому супруги отправились встречать их в аэропорт. Трогательными кадрами воссоединения с дочерью Настей и сыном Ильей Роман поделился на странице в своих социальных сетях.

46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту


«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — подписал запись фигурист.

46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту


Фолловеры олимпийского чемпиона поспешили поделиться эмоциями от увиденного. Многих очень тронули размещенные Костомаровым кадры: «Вот что такое — счастье», «Семья вместе, и душа на месте. Мира вам и добра», «Какие вы сильные и красивые», «Какое счастье! И папе и детям», «Доченька копия папочки», «Вместо тысячи слов».

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Ключевые слова: Роман Костомаров, Оксана Домнина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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