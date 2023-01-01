46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту

Однако после череды ампутаций фигурист постепенно возвращается к своей обычной жизни.Несколько дней назад дети спортсмена и его жены Оксаны Домниной вернулись из поездки, поэтому супруги отправились встречать их в аэропорт. Трогательными кадрами воссоединения с дочерью Настей и сыном Ильей Роман поделился на странице в своих социальных сетях.«Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — подписал запись фигурист.Фолловеры олимпийского чемпиона поспешили поделиться эмоциями от увиденного. Многих очень тронули размещенные Костомаровым кадры: «Вот что такое — счастье», «Семья вместе, и душа на месте. Мира вам и добра», «Какие вы сильные и красивые», «Какое счастье! И папе и детям», «Доченька копия папочки», «Вместо тысячи слов».