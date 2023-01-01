Ирина Салтыкова выложила архивное фото с бывшим мужем в начале их романа

Некогда возлюбленные прожили в браке 8 лет. За яркой и идеальной картинкой их отношений скрывались проблемы, поэтому в 1995 году этот союз распался. С тех пор не сумевшие сохранить брак артисты в язвительной форме высказываются друг о друге, не забывая про взаимные претензии.
Именно поэтому многих подписчиков Ирины удивило, что она выложила совместное фото с Виктором, которое было сделано в начале их романа.
На фото Салтыковы, обнявшись, смотрят в камеру.
«Это я!» — подписала кадр Салтыкова, добавив смеющийся смайл.
Сложно поверить, что в дальнейшем эти отношения завершатся неудачей. Ирина после развода обвиняла бывшего в алкоголизме и рукоприкладстве, а Виктор, в свою очередь, заявлял, что экс-жена хочет испортить его репутацию.