Ирина Салтыкова выложила архивное фото с бывшим мужем в начале их романа

На архивном снимке экс-солистка группы «Мираж» позировала со своим бывшим мужем Виктором Салтыковым.Некогда возлюбленные прожили в браке 8 лет. За яркой и идеальной картинкой их отношений скрывались проблемы, поэтому в 1995 году этот союз распался. С тех пор не сумевшие сохранить брак артисты в язвительной форме высказываются друг о друге, не забывая про взаимные претензии.Именно поэтому многих подписчиков Ирины удивило, что она выложила совместное фото с Виктором, которое было сделано в начале их романа.На фото Салтыковы, обнявшись, смотрят в камеру.«Это я!» — подписала кадр Салтыкова, добавив смеющийся смайл.Сложно поверить, что в дальнейшем эти отношения завершатся неудачей. Ирина после развода обвиняла бывшего в алкоголизме и рукоприкладстве, а Виктор, в свою очередь, заявлял, что экс-жена хочет испортить его репутацию.