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Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе

Сегодня, 14:21
Несколько дней назад американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения.

Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе
Артистке исполнилось 54 года.

В честь личного праздника она устроила небольшую вечеринку у бассейна, пригласив на нее лишь самых близких. Дженнифер за несколько часов сменила несколько образов и сначала предстала перед подписчиками своего блога в купальнике.

Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе


После актриса накинула на себя полупрозрачный халат.

Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе


А позднее Лопес переоделась в серебряное платье с отрытой спиной.

Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе


В какой-то момент Дженнифер, итак находящаяся в центре внимания, решила забраться на стол и устроить на нем зажигательные танцы.

«Настроение праздновать день рождения весь месяц! Всегда хорошая идея. Скоро в соцсетях появится выпуск с празднования 24 июля», — написала Лопес.

Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе


В комментариях поклонники артистки поспешили поздравить ее с днем рождения и пожелали множество приятных вещей.

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Ключевые слова: Дженифер Лопес, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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