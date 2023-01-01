Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе

Артистке исполнилось 54 года.В честь личного праздника она устроила небольшую вечеринку у бассейна, пригласив на нее лишь самых близких. Дженнифер за несколько часов сменила несколько образов и сначала предстала перед подписчиками своего блога в купальнике.После актриса накинула на себя полупрозрачный халат.А позднее Лопес переоделась в серебряное платье с отрытой спиной.В какой-то момент Дженнифер, итак находящаяся в центре внимания, решила забраться на стол и устроить на нем зажигательные танцы.«Настроение праздновать день рождения весь месяц! Всегда хорошая идея. Скоро в соцсетях появится выпуск с празднования 24 июля», — написала Лопес.В комментариях поклонники артистки поспешили поздравить ее с днем рождения и пожелали множество приятных вещей.