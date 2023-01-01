В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк

После этих новостей блогерша, оставив детей на мужа, отправилась в путешествие. И компанию ей составил новый возлюбленный, лицо которого девушка до недавнего времени тщательно скрывала.На странице в социальных сетях светской львицы появилась фотография с мужчиной, который, по слухам, является ее избранником. Загадочным спутником Марии в путешествии оказался бизнесмен Игорь Головинский, фото с которым недавно и выложила Погребняк. Парочка запечатлела себя в лифте.«Спаситель», — лаконично подписала снимок блогерша.Сейчас они отдыхают в Европе. Ранее Мария рассказывала о своем возлюбленном, что он не является человеком из медийной сферы, однако знакома она с ним уже давно.Напомним, блогерша рассталась с футболистом Павлом Погребняком после 8 лет брака. У некогда близких друг другу людей есть общие дети: 16-летний Артем, 14-летний Павел и 12-летний Алексей.На развод Мария подала сама и уже обозначила сумму алиментов на содержание наследников - 200 тысяч рублей ежемесячно.