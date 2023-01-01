Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк

Сегодня, 11:57
Недавно стало известно о том, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.

В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк


После этих новостей блогерша, оставив детей на мужа, отправилась в путешествие. И компанию ей составил новый возлюбленный, лицо которого девушка до недавнего времени тщательно скрывала.

На странице в социальных сетях светской львицы появилась фотография с мужчиной, который, по слухам, является ее избранником. Загадочным спутником Марии в путешествии оказался бизнесмен Игорь Головинский, фото с которым недавно и выложила Погребняк. Парочка запечатлела себя в лифте.

В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк


«Спаситель», — лаконично подписала снимок блогерша.

Сейчас они отдыхают в Европе. Ранее Мария рассказывала о своем возлюбленном, что он не является человеком из медийной сферы, однако знакома она с ним уже давно.

Напомним, блогерша рассталась с футболистом Павлом Погребняком после 8 лет брака. У некогда близких друг другу людей есть общие дети: 16-летний Артем, 14-летний Павел и 12-летний Алексей.

В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк


На развод Мария подала сама и уже обозначила сумму алиментов на содержание наследников - 200 тысяч рублей ежемесячно.

← Топ-модель Наталья Водянова снялась т...

Ключевые слова: Мария Погребняк, Игорь Головинский, Павел Погребняк, olganews

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Мария Погребняк улетела в отпуск с новым возлюбленным, оставив детей на бывшего мужа-футболиста
Мария Погребняк в качестве подарка сводила свекровь на пластическую операцию
Мария Погребняк
Ольга Бузова показала редкое фото в компании Марии Погребняк
В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк Недавно стало известно о том, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.
Топ-модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы 41-летняя российская супермодель Наталья Водянова является матерью пятерых детей.
Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках 54-летняя Светлана Бондарчук - обладательница изящной и подтянутой фигуры.
Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко Недавно 50-летняя певица Наташа Королева стала гостьей на YouTube-шоу PopCake.
31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку Голливудская актриса и певица Селена Гомес в 2017 году перенесла операцию по замене почки.
36-летняя актриса Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах Актриса активно ведет блог в своих социальных сетях.
Сергей Жорин высказался о разводе Гуфа и Юлии Королевой Проблемы в семье Алексея Долматова и Юлии Королевой начались весной, когда у рэпера случился очередной срыв.
Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе Несколько дней назад американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения.
26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби» 26-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель - мама двоих детей.
46-летняя невестка Тины Тернер собирается забеременеть от покойного мужа 46-летняя невестка умершей в мае этого года певицы Тины Тернер удивила общественность неожиданным признанием.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.