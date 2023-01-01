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Гарри Стайлс засветил новое тату с именем бывшей возлюбленной Оливии Уайлд

Сегодня, 09:31
29-летний экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс недавно отдыхал на яхте в солнечной Италии.

Гарри Стайлс засветил новое тату с именем бывшей возлюбленной Оливии Уайлд
Там-то его и заприметили вездесущие папарацци. Об этом сообщает издание Page Six, публикуя соответствующие снимки.

Певец проводил время на лодке с друзьями - моделью Жаклин Яблонски, роман с которой ему приписывают, Ксандером Ритцем и Джеймсом Корденом. Репортеры разглядели на бедре Гарри новое тату с надписью «Olivia», выведенное курсивным шрифтом.

Гарри Стайлс засветил новое тату с именем бывшей возлюбленной Оливии Уайлд


Поклонники в замешательстве: некоторые считают, что рисунок посвящен экс-возлюбленной Стайлса, 39-летней актрисе Оливии Уайлд, другие же предполагают, что тату было сделано в честь песни One Direction «Olivia» из альбома 2015 года.

Роман Гарри и Оливии был недолгим.

Гарри Стайлс засветил новое тату с именем бывшей возлюбленной Оливии Уайлд


В 2020 году они объявили себя парой, а спустя два года заявили о расставании. Прошлой осенью издание DailyMail сообщало, что звезды планируют съехаться, однако спустя месяц стало известно, что роман закончен.


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Ключевые слова: Гарри Стайлз, Оливия Уайлд, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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