23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым

В минувшее воскресенье девушка побывала в гостях у журналистки Лауры Джугелии на Ютуб-канале FAMETIME TV. В беседе в интервьюером тиктокерша рассказала про свое знакомство со знаменитым актером.Анну спросили про съемки для ток-шоу «Музыкалити», где ее оппонентом выступил Сергей Бурунов. По словам девушки, она немного иначе его себе представляла. На деле работать со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» оказалось не так легко и просто. И проблема была в их разнице в возрасте.«Разрыв поколений очень сильно чувствовался. Бурунов говорил, что его вымораживают тиктокеры», - сказала она.Покровская призналась, что даже диалог с Буруновым давался сложно. После записи шоу девушка почувствовала себя опустошенной.«Он очень тяжелый. Мне было некомфортно, у меня шли слезы все два часа. Когда я вышла с шоу, я разрыдалась в истерике», - резюмировала Аня.Звезда тик-тока заявила, что даже не пересматривает выпуск со своим участием, так как это для нее «больная тема». Однако она уточнила, что в любом случае Сергей Бурунов является для нее талантливым актером с невероятной харизмой.