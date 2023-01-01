Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым

Сегодня, 11:29
23-летняя звезда социальных сетей Аня Покров (настоящая фамилия Покровская) сделала неожиданное признание.

23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым
В минувшее воскресенье девушка побывала в гостях у журналистки Лауры Джугелии на Ютуб-канале FAMETIME TV. В беседе в интервьюером тиктокерша рассказала про свое знакомство со знаменитым актером.

Анну спросили про съемки для ток-шоу «Музыкалити», где ее оппонентом выступил Сергей Бурунов. По словам девушки, она немного иначе его себе представляла. На деле работать со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» оказалось не так легко и просто. И проблема была в их разнице в возрасте.

23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым


«Разрыв поколений очень сильно чувствовался. Бурунов говорил, что его вымораживают тиктокеры», - сказала она.

Покровская призналась, что даже диалог с Буруновым давался сложно. После записи шоу девушка почувствовала себя опустошенной.

«Он очень тяжелый. Мне было некомфортно, у меня шли слезы все два часа. Когда я вышла с шоу, я разрыдалась в истерике», - резюмировала Аня.

23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым


Звезда тик-тока заявила, что даже не пересматривает выпуск со своим участием, так как это для нее «больная тема». Однако она уточнила, что в любом случае Сергей Бурунов является для нее талантливым актером с невероятной харизмой.

← 37-летняя Наталья Фриске рассказала, ка...

Ключевые слова: Аня Покров, Сергей Бурунов, olganews

Количество просмотров: 455
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кристина Асмус призналась в поцелуе со знаменитым актером
"Опухоль": Актер сериала "полицейский с Рублевки" сообщил, что победил свою болезнь
Певица SEVILLE отреагировала на сравнение с Анной Asti
Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко
23-летняя тиктокерша Аня Покров рассказала о непростых съемках с Сергеем Буруновым 23-летняя звезда социальных сетей Аня Покров (настоящая фамилия Покровская) сделала неожиданное признание.
37-летняя Наталья Фриске рассказала, как 12 лет шла к материнству 37-летняя певица Наталья Фриске одна воспитывает годовалую дочку Луну.
Дэвид Бекхэм стал «моделью» для своей 12-летней дочери Харпер 12-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер растет настоящей девчонкой.
Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети 49-летняя актриса Ева Мендес и 42-летний Райан Гослинг вместе с 2011 года.
Гарри Стайлс засветил новое тату с именем бывшей возлюбленной Оливии Уайлд 29-летний экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс недавно отдыхал на яхте в солнечной Италии.
Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения 88-летняя британская актриса дала интервью изданию The Mirror.
Яна Рудковская высказалась о Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри еще проживая в Лондоне дружили с четой Бекхэм.
Алена Шишкова решилась на пластическую операцию Внешность Алены Шишковой то и дело критикуют в сети.
Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд 25-летний исполнитель одной из главных ролей сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался в своем доме.
Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне Алана Мамаева и Виктория Боня давно недолюбливают друг друга.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.