Слились в поцелуе: Зепюр Брутян показала кадры с Павлом Прилучным на Мальдивах

На райский остров супруги отправились вместе с родными: 3-месячным Микаэлем, детьми «мажора» от первого брака – Тимофеем и Мией, а также с матерью актера.На странице личного блога молодая мама активно делится фото и видео из отпуска. Зепюр и Павел арендовали шикарную виллу, на которой есть место для каждого. На территории также есть бассейн и собственная горка для водных развлечений. Однако проводить время лишь на участке семья не планирует.Вчера Зепюр и Павел вместе с его детьми от брака с Муцениеце отправились на прогулку на яхте. Тимофей и Мия вместе с отцом занимались снорклингом (один из видов плаванья), но актеру все-таки удалось уделить жене несколько минут. Молодая мама опубликовала на своей странице в социальных сетях кадры, которые подписала: «Пока дети не видят. Шок-контент».Фолловеры Брутян отметили, что их восхищают отношения в паре. Однако, как всегда, нашлись и те, кто посчитал, что звездные возлюбленные выставляют все слишком уж напоказ, привлекая тем самым к себе внимание. Но супруги стараются не реагировать на хейт и продолжают наслаждаться отдыхом.