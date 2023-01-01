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Агата Муцениеце смутила поклонников новым снимком из Италии

Сегодня, 14:51
34-летняя актриса Агата Муцениеце проводит время в Италии.

Агата Муцениеце смутила поклонников новым снимком из Италии
Пока ее дети отправились на курорт с отцом Павлом Прилучным и его новой женой, звезда, насладившись пляжным отдыхом в Тоскане, поехала изучать Пизу.

Актриса сериала «Закрытая школа» посетила одну из главных достопримечательностей города - Пизанскую башню. Туристы со всего мира регулярно выкладывают в Сеть фото с «поддержкой» падающего здания, и Агата не стала исключением. Девушка забралась на небольшую колонну и попыталась повторить знаменитую позу.

Агата Муцениеце смутила поклонников новым снимком из Италии


И все бы ничего, но на одном из снимков Муцениеце засветила свои трусики. Видимо, этот факт ее совершенно не смутил, и она не постеснялась опубликовать свой откровенный снимок в Telegram-канале.

Агата Муцениеце смутила поклонников новым снимком из Италии


Подписчики разделились на два лагеря. Кто-то посчитал, что выкладывать такое как минимум некрасиво, а другие сочли это смелым поступком и посчитали, что ничего такого в этом нет.

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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