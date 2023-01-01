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40-летняя актриса Анна Снаткина выложила фото с отдыха на Мальдивах

Сегодня, 09:50
Звезда мелодрамы «Татьянин день» Анна Снаткина улетела на Мальдивы.

40-летняя актриса Анна Снаткина выложила фото с отдыха на Мальдивах
В путешествие актриса отправилась вместе с мужем Виктором Васильевым и 10-летней дочерью Вероникой.

Несколько дней назад на странице личного блога звезды появилась новая публикация. На фото Анна позировала в розовом монокини с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее грудь. Образ дополнили черная шляпка и солнцезащитные очки.

40-летняя актриса Анна Снаткина выложила фото с отдыха на Мальдивах


Актриса призналась, что самостоятельно организовала это путешествие. Вместе с Виктором они тщательно подошли к выбору страны для отдыха, а также отеля для проживания. По словам Снаткиной, она счастлива, что все удалось, ведь отпуск с семьей был очень долгожданным событием.

«Хоть и говорят, что на Мальдивах лето — это не сезон, скажу честно, я этого не заметила: жарко, солнечно, прозрачный, теплый, спокойный океан», — написала Анна.

40-летняя актриса Анна Снаткина выложила фото с отдыха на Мальдивах


Напомним, актриса счастлива в браке с 2012 года. Ее муж, бывший участник проекта «Comedy Club» Виктор Васильев, ранее признавался, что дочку Веронику они изначально не планировали, но приняли решение рожать.

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Ключевые слова: Анна Снаткина, Виктор Васильев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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