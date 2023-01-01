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Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана

Сегодня, 14:29
Несколько дней назад рэп-исполнитель Джиган праздновал свой день рождения.

Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана


Многодетному отцу и супругу Оксаны Самойловой исполнилось 38 лет. В честь праздника большая семья артиста отправилась в мини-путешествие в Колумбию.

На этот раз обошлось без роскошного праздника с множеством гостей. Супруги провели этот вечер в узком кругу в одном местном ресторанчике. Однако, несмотря на удаленность от родины, Самойлова все-таки смогла удивить мужа, организовав для него шоу-программу с салютом.

Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана


Оксана также трогательно обратилась к Джигану на странице в своих социальных сетях.

«Давайте все вместе поздравим Джигана с днем рождения!!! Тебе 38, но в душе всегда 30, и я желаю, чтобы так было всегда. А мы, твоя семья, всегда рядом», — обратилась она к мужу.

Самойлова также обнародовала совместное фото с Джиганом, которое было сделано на фоне моря и горных пейзажей.

Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана


После вся семья сделала снимок на память. Дети супругов позировали в футболках с изображением отца.

Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана

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Ключевые слова: Джиган, Оксана Самойлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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