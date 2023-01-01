Оксана Самойлова выложила фото с празднования дня рождения Джигана

Многодетному отцу и супругу Оксаны Самойловой исполнилось 38 лет. В честь праздника большая семья артиста отправилась в мини-путешествие в Колумбию.На этот раз обошлось без роскошного праздника с множеством гостей. Супруги провели этот вечер в узком кругу в одном местном ресторанчике. Однако, несмотря на удаленность от родины, Самойлова все-таки смогла удивить мужа, организовав для него шоу-программу с салютом.Оксана также трогательно обратилась к Джигану на странице в своих социальных сетях.«Давайте все вместе поздравим Джигана с днем рождения!!! Тебе 38, но в душе всегда 30, и я желаю, чтобы так было всегда. А мы, твоя семья, всегда рядом», — обратилась она к мужу.Самойлова также обнародовала совместное фото с Джиганом, которое было сделано на фоне моря и горных пейзажей.После вся семья сделала снимок на память. Дети супругов позировали в футболках с изображением отца.