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50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы

Сегодня, 14:56
50-летняя супермодель Хайди Клум и ее 33-летний супруг, гитарист Tokio Hotel Том Каулитц, отправились в Италию.

50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы
Повод для поездки оказался весомый - годовщина свадьбы.

На странице личного блога экс-модель Victoria’s Secret опубликовала совместные снимки с музыкантом. Хайди и Том посетили местный ресторан с красивым видом на горы.

50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы


Для важного события Клум принарядилась в комплект, состоящий из пикантного топа и юбки, в то время как Каулитц предпочел более расслабленный и пляжный образ.

50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы


«Я так влюблена в тебя, Том! С годовщиной, мой дорогой», — обратилась к избраннику модель.

Хайди показала и другие снимки с мужем из романтического путешествия. На одном из них они позировали на мопеде.

50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы


Напомним, возлюбленные познакомились весной 2018 года на съемках шоу «Топ-модель» в Германии. У пары нет совместных наследников, однако модель является многодетной мамой четверых детей.

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Ключевые слова: Хайди Клум, Том Каулитц, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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