50-летняя супермодель Хайди Клум трогательно обратилась к молодому мужу в день годовщины свадьбы

Повод для поездки оказался весомый - годовщина свадьбы.На странице личного блога экс-модель Victoria’s Secret опубликовала совместные снимки с музыкантом. Хайди и Том посетили местный ресторан с красивым видом на горы.Для важного события Клум принарядилась в комплект, состоящий из пикантного топа и юбки, в то время как Каулитц предпочел более расслабленный и пляжный образ.«Я так влюблена в тебя, Том! С годовщиной, мой дорогой», — обратилась к избраннику модель.Хайди показала и другие снимки с мужем из романтического путешествия. На одном из них они позировали на мопеде.Напомним, возлюбленные познакомились весной 2018 года на съемках шоу «Топ-модель» в Германии. У пары нет совместных наследников, однако модель является многодетной мамой четверых детей.