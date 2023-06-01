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Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото

Сегодня, 13:20
Больше месяца назад 64-летняя певица Мадонна оказалась в больнице.

Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото
СМИ тогда писали, что королеву сцены нашли без сознания в собственном доме, а причиной резкого ухудшения здоровья стала бактериальная инфекция. Артистка провела несколько дней под пристальным наблюдением врачей, а после была выписана с определенными рекомендациями.

Буквально в начале недели Мадонна намекнула поклонникам о своем возвращении на сцену. Артистка писала, что любовь семьи и друзей - «лучшее лекарство» для нее.

Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото


Издание Marca сообщало, что певица действительно задумывается о возобновлении тура и даже планирует анонсировать дополнительные концерты.

Еще через несколько дней после сообщений о возможном возвращении к своей деятельности Мадонна на странице личного блога опубликовала серию пикантных снимков. Артистка оставила многозначительную подпись к фотографиям.

Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото


«Вся такая нарядная, а идти некуда... Но скоро, очень скоро я отправлюсь к вам», — написала она.

Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото


Поклонники завалили звезду сцены приятными комментариями относительно ее внешности, однако большая часть фанатов считают, что с момента госпитализации прошло не так много времени и необходимо пройти лечение до конца.

← Валерий Пономаренко прокомментировал...

Ключевые слова: Мадонна, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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