Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото

СМИ тогда писали, что королеву сцены нашли без сознания в собственном доме, а причиной резкого ухудшения здоровья стала бактериальная инфекция. Артистка провела несколько дней под пристальным наблюдением врачей, а после была выписана с определенными рекомендациями.Буквально в начале недели Мадонна намекнула поклонникам о своем возвращении на сцену. Артистка писала, что любовь семьи и друзей - «лучшее лекарство» для нее.Издание Marca сообщало, что певица действительно задумывается о возобновлении тура и даже планирует анонсировать дополнительные концерты.Еще через несколько дней после сообщений о возможном возвращении к своей деятельности Мадонна на странице личного блога опубликовала серию пикантных снимков. Артистка оставила многозначительную подпись к фотографиям.«Вся такая нарядная, а идти некуда... Но скоро, очень скоро я отправлюсь к вам», — написала она.Поклонники завалили звезду сцены приятными комментариями относительно ее внешности, однако большая часть фанатов считают, что с момента госпитализации прошло не так много времени и необходимо пройти лечение до конца.