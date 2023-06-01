Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото

Буквально в начале недели Мадонна намекнула поклонникам о своем возвращении на сцену. Артистка писала, что любовь семьи и друзей - «лучшее лекарство» для нее.
Издание Marca сообщало, что певица действительно задумывается о возобновлении тура и даже планирует анонсировать дополнительные концерты.
Еще через несколько дней после сообщений о возможном возвращении к своей деятельности Мадонна на странице личного блога опубликовала серию пикантных снимков. Артистка оставила многозначительную подпись к фотографиям.
«Вся такая нарядная, а идти некуда... Но скоро, очень скоро я отправлюсь к вам», — написала она.
Поклонники завалили звезду сцены приятными комментариями относительно ее внешности, однако большая часть фанатов считают, что с момента госпитализации прошло не так много времени и необходимо пройти лечение до конца.