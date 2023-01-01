Олеся Железняк рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк

Так Олеся Железняк снималась вместе с ней в сериале "Моя прекрасная няня", где исполнила роль подруги главной героини.
"С Татьяной Васильевой мне посчастливилось и сниматься в "Сватах", и играть в антрепризных спектаклях. У нас с ней возникает какая-то особенная "химия": видя друг друга, мы начинаем смеяться. Это называется смех без причины — когда людям просто радостно вдвоем и всё их смешит. У меня такое, кстати, было еще, когда мы с Настей Заворотнюк снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Там съемочная группа тоже знала эту нашу слабость, и нам периодически давали паузу — чтобы мы успокоились", - рассказала Олеся.
Тепло об Анастасии отзывалась и другая коллега по "прекрасной няне" - Ольга Прокофьева. Актрисы, хоть и враждовали на экране, в реальной жизни быстро сдружились.