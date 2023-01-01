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Олеся Железняк рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк

Вчера, 20:01
В 2019 году стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк.

Олеся Железняк рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк
С тех пор актриса не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Ее близкие ограничиваются редкими малоинформативными комментариями. А вот коллеги периодически вспоминают о том, как им работалось с Анастасией.

Олеся Железняк рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк


Так Олеся Железняк снималась вместе с ней в сериале "Моя прекрасная няня", где исполнила роль подруги главной героини.

"С Татьяной Васильевой мне посчастливилось и сниматься в "Сватах", и играть в антрепризных спектаклях. У нас с ней возникает какая-то особенная "химия": видя друг друга, мы начинаем смеяться. Это называется смех без причины — когда людям просто радостно вдвоем и всё их смешит. У меня такое, кстати, было еще, когда мы с Настей Заворотнюк снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Там съемочная группа тоже знала эту нашу слабость, и нам периодически давали паузу — чтобы мы успокоились", - рассказала Олеся.

Олеся Железняк рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк


Тепло об Анастасии отзывалась и другая коллега по "прекрасной няне" - Ольга Прокофьева. Актрисы, хоть и враждовали на экране, в реальной жизни быстро сдружились.

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Заворотнюк, Олеся Железняк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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