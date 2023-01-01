Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах

В списке предполагаемых артистов для выступления в следующем году Лиззо, до недавнего времени, была на лидирующих позициях, однако теперь она окончательно исключена из него.
Всё из-за громкой истории, начавшейся с иска танцовщиц из коллектива певицы - девушки обвинили звезду в систематическом жестоком обращении, сексуальных домогательствах, дискриминации по инвалидности. Также они указали на унижения по поводу веса, хотя Лиззо на публике всегда продвигала бодипозитив - то есть принятие своего тела и внешности других людей такими, какие они есть. Исполнительница все обвинения отрицает.
Но список пострадавших от поведения певицы растёт, и к иску присоединились ещё несколько бывших танцовщиц, а также режиссерка Софи Эллисон, работавшая с Лиззо и её коллективом над документальным фильмом о звезде. Западные издания уже пишут, что скандал может положить конец всей карьере артистки.