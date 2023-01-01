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Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах

Вчера, 22:08
35-летняя американская певица осталась без главной концертной площадки США.

Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах
Выступление на Суперкубке, или Супербоуле в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги США - это главная мечта и пик карьеры для любого музыканта, буквально признание славы на высшем уровне. В разные годы здесь выступали Майкл Джексон, Мадонна, Пол Маккартни, Бейонсе, Шакира и Дженнифер Лопес, The Weeknd и многие другие.
В списке предполагаемых артистов для выступления в следующем году Лиззо, до недавнего времени, была на лидирующих позициях, однако теперь она окончательно исключена из него.

Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах


Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах


Всё из-за громкой истории, начавшейся с иска танцовщиц из коллектива певицы - девушки обвинили звезду в систематическом жестоком обращении, сексуальных домогательствах, дискриминации по инвалидности. Также они указали на унижения по поводу веса, хотя Лиззо на публике всегда продвигала бодипозитив - то есть принятие своего тела и внешности других людей такими, какие они есть. Исполнительница все обвинения отрицает.

Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах


Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах


Но список пострадавших от поведения певицы растёт, и к иску присоединились ещё несколько бывших танцовщиц, а также режиссерка Софи Эллисон, работавшая с Лиззо и её коллективом над документальным фильмом о звезде. Западные издания уже пишут, что скандал может положить конец всей карьере артистки.

Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах



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Ключевые слова: Лиззо, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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