Лиззо лишилась шанса выступить на Суперкубке из-за обвинений в домогательствах

"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке

На днях папарацци поймали Меган Маркл в Калифорнии. Бывшая актриса появилась на публике в весьма странном луке. Несмотря на жаркую погоду жена принца Гарри надела теплое бежевое пальто и закрутилась в разноцветный шарф.