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"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке

Вчера, 22:18
На днях папарацци поймали Меган Маркл в Калифорнии. Бывшая актриса появилась на публике в весьма странном луке. Несмотря на жаркую погоду жена принца Гарри надела теплое бежевое пальто и закрутилась в разноцветный шарф.

"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке
Но это не главное что привлекло внимание СМИ. На фотографиях журналисты заметили, что у жены герцога Гарри наклеен антистрессовый патч от компании NuCalm.

"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке


Мнения по этому поводу разделились: кто-то считает что это намеренный маркетинговый ход, потому что после обнародования фотографий в соцсетях компании появилась реклама пробной версии их приложения, а кто-то считает, что Меган просто не может уже справится со стрессом, который ей приходится переносить, поэтому прибегает к крайним мерам.

"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке


Однако мнение о рекламе более подкрепленная версия, поскольку по слухам Меган Маркл и принц Гарри планируют собственный проект, связанный с велнесс-индустрией,поэтому Маркл выходит в свет с антистрессовым патчем, а принц Гарри надевает велнесс-кольцо Oura, которое способствуют качественному сну.

"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке


Инсайдеры пишут, что после своего "голливудского провала" и лишения принца Гарри его титула, герцоги Сассекские ищут различные способы заработка и не гнушаются ничем.

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru, социальная сеть

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