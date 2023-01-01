"Все плохо": Меган Маркл попала в объективы камер в теплом пальто и с антистрессовым патчем на руке

Мнения по этому поводу разделились: кто-то считает что это намеренный маркетинговый ход, потому что после обнародования фотографий в соцсетях компании появилась реклама пробной версии их приложения, а кто-то считает, что Меган просто не может уже справится со стрессом, который ей приходится переносить, поэтому прибегает к крайним мерам.
Однако мнение о рекламе более подкрепленная версия, поскольку по слухам Меган Маркл и принц Гарри планируют собственный проект, связанный с велнесс-индустрией,поэтому Маркл выходит в свет с антистрессовым патчем, а принц Гарри надевает велнесс-кольцо Oura, которое способствуют качественному сну.
Инсайдеры пишут, что после своего "голливудского провала" и лишения принца Гарри его титула, герцоги Сассекские ищут различные способы заработка и не гнушаются ничем.