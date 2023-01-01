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Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке

Сегодня, 11:33
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала гостьей на премьерном показе драматической комедии «Как звезды».

Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке
Это мероприятие стало для модели первым после перенесенного хирургического вмешательства.

В московский кинотеатр «Октябрь» Мамаева пришла в белом корсете и кожаной мини-юбке, накинув сверху бежевый тренч. Свой образ Алана дополнила кедами и сумочкой прямоугольной формы.

Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке


Бывшая жена российского футболиста также пообщалась с журналистами. Модель прокомментировала недавний скандал с хирургом Хайдаровым и заявила, что всегда поддерживает пациентов, но не все так однозначно.

«Хирурги — не боги. И бывают не то чтобы их ошибки, а осложнения организма — это нормально. К ним может привести несоблюдение рекомендаций, но это не означает, что у вас будет одна грудь вправо, а другая — влево, или живот расклеится», — рассказала брюнетка.

Стоит отметить, что сама Алана недавно столкнулась с осложнениями после пластики. В начале лета девушка показывала в блоге кадры своих ягодиц. Импланты спустя шесть лет пришли в негодность и опустились. Мамаевой пришлось их удалять и делать заново.

Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке

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Ключевые слова: Алана Мамаева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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