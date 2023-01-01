Алана Мамаева впервые после пластики появилась на красной дорожке

Это мероприятие стало для модели первым после перенесенного хирургического вмешательства.В московский кинотеатр «Октябрь» Мамаева пришла в белом корсете и кожаной мини-юбке, накинув сверху бежевый тренч. Свой образ Алана дополнила кедами и сумочкой прямоугольной формы.Бывшая жена российского футболиста также пообщалась с журналистами. Модель прокомментировала недавний скандал с хирургом Хайдаровым и заявила, что всегда поддерживает пациентов, но не все так однозначно.«Хирурги — не боги. И бывают не то чтобы их ошибки, а осложнения организма — это нормально. К ним может привести несоблюдение рекомендаций, но это не означает, что у вас будет одна грудь вправо, а другая — влево, или живот расклеится», — рассказала брюнетка.Стоит отметить, что сама Алана недавно столкнулась с осложнениями после пластики. В начале лета девушка показывала в блоге кадры своих ягодиц. Импланты спустя шесть лет пришли в негодность и опустились. Мамаевой пришлось их удалять и делать заново.