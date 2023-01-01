Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге

Их роман начался в далеком 2010 году, и за это время одна из «ангелов» «Victoria's Secret» успела даже родить двоих детей своему возлюбленному. Однако звезда «Перевозчика» сделал девушке предложение, судя по всему, только недавно.Накануне папарацци запечатлели будущих молодоженов на шоппинге. Модель выбрала для похода по магазинам удобную и комфортную одежду, состоящую из слегка помятой свободной футболки и легинсов. Образ дополнила лишь бейсболка, которая скрыла отсутствие макияжа на лице Рози.Джейсон на свежих снимках уличных репортеров тоже не был нарядно одет.И все бы ничего, но вот читатели издания Daily Mail раскритиковали примерно все, что только можно было: «Когда рядом нет камер, они выглядят такими несчастными, словно не выносят друг друга», «Он вообще собирается надеть ей на палец кольцо?.. Неудивительно, что сейчас она выглядит так разочарованно», «Самая унылая и депрессивная пара всех времен. Едва могут выдавить улыбку, пощадите».Напомним, актер и модель познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella.В июне 2017-го у пары родился сын Джек, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла. 5 лет назад Рози Хантингтон-Уайтли рассказывала журналистам, что они с Джейсоном планируют свадьбу как только подрастут дети, однако пока никаких новостей о торжестве в прессе не появлялось.