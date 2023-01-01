Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге

Сегодня, 11:09
Недавно в СМИ начали ходить слухи о том, что актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу.

Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге
Их роман начался в далеком 2010 году, и за это время одна из «ангелов» «Victoria's Secret» успела даже родить двоих детей своему возлюбленному. Однако звезда «Перевозчика» сделал девушке предложение, судя по всему, только недавно.

Накануне папарацци запечатлели будущих молодоженов на шоппинге. Модель выбрала для похода по магазинам удобную и комфортную одежду, состоящую из слегка помятой свободной футболки и легинсов. Образ дополнила лишь бейсболка, которая скрыла отсутствие макияжа на лице Рози.

Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге


Джейсон на свежих снимках уличных репортеров тоже не был нарядно одет.

Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге


И все бы ничего, но вот читатели издания Daily Mail раскритиковали примерно все, что только можно было: «Когда рядом нет камер, они выглядят такими несчастными, словно не выносят друг друга», «Он вообще собирается надеть ей на палец кольцо?.. Неудивительно, что сейчас она выглядит так разочарованно», «Самая унылая и депрессивная пара всех времен. Едва могут выдавить улыбку, пощадите».

Напомним, актер и модель познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella.

Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге


В июне 2017-го у пары родился сын Джек, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла. 5 лет назад Рози Хантингтон-Уайтли рассказывала журналистам, что они с Джейсоном планируют свадьбу как только подрастут дети, однако пока никаких новостей о торжестве в прессе не появлялось.

← Клава Кока рассказала поклонникам, ка...

Ключевые слова: Джейсон Стэтхэм, Рози Хантингтон-Уайтли, olganews

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Отдых с семьёй: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем с сыном в Лондоне
Джейсон Стэтхем поделился горячими снимками Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями и показали фото малыша
Загадочная Рози Хантингтон-Уайтли украсила страницы Hunger Magazine
YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом На этот раз Габар поставил новый рекорд России.
Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после Говорят, что, когда женщина расстаётся с мужчиной - ей хочется срочно поменять имидж.
Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру 69-летний эстрадный композитор и певец Игорь Крутой нечасто делится снимками со своими детьми.
Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму осенью 2020 года.
Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей Олег Абакумов, терапевт, пульмонолог и один из самых популярных российских врачей.
Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова часто выкладывает новые фото в своем блоге.
16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути Более 4 лет назад ушла из жизни популярная певица Юлия Началова.
Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике 36-летняя актриса Настасья Самбурская сейчас нежится на турецком курорте в городе Белек.
Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге Недавно в СМИ начали ходить слухи о том, что актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу.
Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы» Больше месяца назад стало известно о съемках нового телепроекта от канала «Пятница!» с участием Клавы Коки.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.