Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге

Накануне папарацци запечатлели будущих молодоженов на шоппинге. Модель выбрала для похода по магазинам удобную и комфортную одежду, состоящую из слегка помятой свободной футболки и легинсов. Образ дополнила лишь бейсболка, которая скрыла отсутствие макияжа на лице Рози.
Джейсон на свежих снимках уличных репортеров тоже не был нарядно одет.
И все бы ничего, но вот читатели издания Daily Mail раскритиковали примерно все, что только можно было: «Когда рядом нет камер, они выглядят такими несчастными, словно не выносят друг друга», «Он вообще собирается надеть ей на палец кольцо?.. Неудивительно, что сейчас она выглядит так разочарованно», «Самая унылая и депрессивная пара всех времен. Едва могут выдавить улыбку, пощадите».
Напомним, актер и модель познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella.
В июне 2017-го у пары родился сын Джек, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла. 5 лет назад Рози Хантингтон-Уайтли рассказывала журналистам, что они с Джейсоном планируют свадьбу как только подрастут дети, однако пока никаких новостей о торжестве в прессе не появлялось.