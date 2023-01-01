Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном

16 августа королеве сцены исполнилось 65 лет. Отметить столь важную дату артистка решила в Лиссабоне, куда отправилась вместе со своими друзьями и детьми.Ранее мы уже делились снимком ее подруги, которая сфотографировалась с именинницей, не использовав фильтры и ретуш. Тогда новые кадры произвели настоящий фурор. Поклонники Мадонны отмечали, что без фотошопа она выглядит куда лучше и моложе.А накануне в СМИ появилась информация, что на празднике артистка познакомила своего 29-летнего возлюбленного Джоша с 23-летним сыном Рокко Ричи, который появился на свет от отношений певицы с режиссером Гаем Ричи.Мадонна выложила снимок с возлюбленным, который подписала: «Здорово быть живой! Так прекрасно иметь возможность надеть танцевальные туфли и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна».Так что, похоже, с боксером у Мадонны все серьезно, несмотря на то, что общественность продолжает сомневаться в искренности этих отношений.