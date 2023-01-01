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Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном

Сегодня, 12:04
На прошлой неделе американская поп-певица Мадонна праздновала свой юбилей.

Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном
16 августа королеве сцены исполнилось 65 лет. Отметить столь важную дату артистка решила в Лиссабоне, куда отправилась вместе со своими друзьями и детьми.

Ранее мы уже делились снимком ее подруги, которая сфотографировалась с именинницей, не использовав фильтры и ретуш. Тогда новые кадры произвели настоящий фурор. Поклонники Мадонны отмечали, что без фотошопа она выглядит куда лучше и моложе.

Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном


А накануне в СМИ появилась информация, что на празднике артистка познакомила своего 29-летнего возлюбленного Джоша с 23-летним сыном Рокко Ричи, который появился на свет от отношений певицы с режиссером Гаем Ричи.

Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном


Мадонна выложила снимок с возлюбленным, который подписала: «Здорово быть живой! Так прекрасно иметь возможность надеть танцевальные туфли и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна».

Мадонна познакомила своего молодого возлюбленного с 23-летним сыном


Так что, похоже, с боксером у Мадонны все серьезно, несмотря на то, что общественность продолжает сомневаться в искренности этих отношений.

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Ключевые слова: Мадонна, Джош Поппер, Рокко Ричи, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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