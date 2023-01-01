Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде

Блогерша, получившая известность благодаря своим роликам в образе «своей в доску» девчонки, уже давно зарабатывает миллионы, но иногда в ее блоге появляются привычные обычным людям интерьеры, а в данном случае - их отсутствие.Несколько дней назад на странице в социальных сетях Анастасии появилась новая фотография. На ней интернет-звезда позирует в слегка прозрачном платье на лестничной клетке в подъезде. Ивлеева облокотилась на перила, выпятив назад свои ягодицы.Однако снимок звезды оценили не все. Некоторые подписчики блога Анастасии принялись подшучивать над ней в комментариях: «Когда твоя очередь мыть полы в подъезде», «Не самое удобное место для фотосессии», «Ненастоящая фотка». Но большинство фолловеров к фото Ивлеевой отнеслись положительно.