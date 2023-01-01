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Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде

Сегодня, 12:30
32-летняя Анастасия Ивлеева часто радует поклонников новыми снимками.

Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде
Блогерша, получившая известность благодаря своим роликам в образе «своей в доску» девчонки, уже давно зарабатывает миллионы, но иногда в ее блоге появляются привычные обычным людям интерьеры, а в данном случае - их отсутствие.

Несколько дней назад на странице в социальных сетях Анастасии появилась новая фотография. На ней интернет-звезда позирует в слегка прозрачном платье на лестничной клетке в подъезде. Ивлеева облокотилась на перила, выпятив назад свои ягодицы.

Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде


Однако снимок звезды оценили не все. Некоторые подписчики блога Анастасии принялись подшучивать над ней в комментариях: «Когда твоя очередь мыть полы в подъезде», «Не самое удобное место для фотосессии», «Ненастоящая фотка». Но большинство фолловеров к фото Ивлеевой отнеслись положительно.

Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде

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Ключевые слова: Анастасия Ивлеева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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