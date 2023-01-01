Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике

Артистка использует свой блог в социальных сетях в основном для продвижения творчества. Правда, иногда певица выкладывает и личные снимки.Так, накануне, Татьяна рассказала фолловерам, что ее страницу взломали. А сопроводить эту новость артистка решила весьма откровенным кадром, на котором она позирует в купальнике не фоне бассейна.«Привет! Соскучились? У меня все отлично! Я восстановила свою страничку, ура! Параллельно даже заводила резервную страницу», — подписала она снимок.В комментариях поклонники обрадовались возвращению Терешиной в блог. Многие написали, что певица находится в идеальной форме, поэтому ей точно стоит подумать о том, чтобы увеличить количество личных фото, а особенно в бикини: «Красотка», «Скучали», «Ваш верный фанат уже запереживал», «Только вчера думала: “куда же Татьяна пропала?”», «С возвращением, красотка».