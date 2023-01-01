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Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике

Сегодня, 10:02
44-летняя экс-участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина нечасто радует фанатов новыми фотографиями.

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике
Артистка использует свой блог в социальных сетях в основном для продвижения творчества. Правда, иногда певица выкладывает и личные снимки.

Так, накануне, Татьяна рассказала фолловерам, что ее страницу взломали. А сопроводить эту новость артистка решила весьма откровенным кадром, на котором она позирует в купальнике не фоне бассейна.

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике


«Привет! Соскучились? У меня все отлично! Я восстановила свою страничку, ура! Параллельно даже заводила резервную страницу», — подписала она снимок.

В комментариях поклонники обрадовались возвращению Терешиной в блог. Многие написали, что певица находится в идеальной форме, поэтому ей точно стоит подумать о том, чтобы увеличить количество личных фото, а особенно в бикини: «Красотка», «Скучали», «Ваш верный фанат уже запереживал», «Только вчера думала: “куда же Татьяна пропала?”», «С возвращением, красотка».

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина объяснила свое отсутствие в Сети, выложив новый снимок в купальнике



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Ключевые слова: Татьяна Терешина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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