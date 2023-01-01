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Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной

Сегодня, 17:22
Весной этого года между Идой Галич и Люсей Чеботиной разгорелся громки скандал.

Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной
Ведущая заявила, что Люся без предупреждения не приехала на съемки программы "1-11". Певица заявила, что все это не правда - Ида была предупреждена, да и вообще ее пригласили в последний момент, чтобы кого-то заменить.

Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной


Екатерина Варнава, которая когда-то принимала участие в шоу Галич, встала на ее сторону. Она считает, что артистка должна была предупредить о своем отсутствие, ведь она подвела большое количество человек, в том числе и детей.

Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной


"Я не знаю, может быть, Люсе действительно стало плохо. Видимо, у нее был напряженный гастрольный график. Но у Иды, кстати, тоже. Я никого не пытаюсь оправдать. Но мне кажется, что Ида публично сказала о том, что артист не приехал на съемки только потому, что с той стороны не брали трубку. Это был такой крик, потому что рушился процесс. К тебе, как к автору и ведущей, будут претензии. Не к Люсе, не к директору, — а к тебе. Думаю, что в этом была основная проблема", - заявила Варнава.

Скандал дошел до того, что Люся зачитала со сцены VK Fest рэп, посвященный Галич, где заявила, что ее карьере пришел конец. Ну, а на чьей стороне правда так и не стало понятно.

Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной

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Ключевые слова: julianews, Ида Галич, Екатерина Варнава, Люся Чеботина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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