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Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар

Сегодня, 12:44
43-летняя певица и актриса Анна Семенович решила на время сменить профессию.

Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар
Артистка приняла участие в Московском урбанистическом форуме, где поработала «купидоном».

На странице в своих социальных сетях звезда поделилась видеороликом, на котором ее запечатлели в качестве регистратора браков. За время мероприятия Семенович связала любовными узами более 12 пар.

Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар


«Какой чудесный день. Работаю сегодня купидоном! Мне повезло расписывать влюбленные пары, особенно в такую волшебную дату как 23.08.2023. Всем, кто сегодня зарегестрировал свой брак, желаю здоровья, счастья, радости. Берегите друг друга и любите», — написала Анна в личном блоге, добавив, что тоже выйдет замуж.

Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар


После, в беседе с «Пятым каналом», Семенович призналась, что «безумно» волновалась во время первой церемонии. Анна также добавила, что для любви «нет идеального возраста». Звезда отметила, что соединяла узами брака совершенно разных, но по-своему уникальных людей.

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Ключевые слова: Анна Семенович, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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