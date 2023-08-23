Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар

Артистка приняла участие в Московском урбанистическом форуме, где поработала «купидоном».На странице в своих социальных сетях звезда поделилась видеороликом, на котором ее запечатлели в качестве регистратора браков. За время мероприятия Семенович связала любовными узами более 12 пар.«Какой чудесный день. Работаю сегодня купидоном! Мне повезло расписывать влюбленные пары, особенно в такую волшебную дату как 23.08.2023. Всем, кто сегодня зарегестрировал свой брак, желаю здоровья, счастья, радости. Берегите друг друга и любите», — написала Анна в личном блоге, добавив, что тоже выйдет замуж.После, в беседе с «Пятым каналом», Семенович призналась, что «безумно» волновалась во время первой церемонии. Анна также добавила, что для любви «нет идеального возраста». Звезда отметила, что соединяла узами брака совершенно разных, но по-своему уникальных людей.