Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами

Телеведущая стала гостьей на YouTube-шоу «Откройте, Давид!» и в беседе с Давидом Виннером рассказала о харассменте.По словам знаменитости, за годы своей карьеры она сталкивалась с домогательствами от мужчин на работе. И, по мнению Малиновской, никто не застрахован от непристойных предложений.«Как и многим, мне знакомо слово харассмент. Человек либо согласится, либо отвергнет такого рода непристойное предложение. У нас не все люди такие белые и пушистые. И на тебе не написано: "Не подходи – убьет". Всё равно кто-нибудь попробует», — считает телеведущая.Малиновская также недоумевает, почему некоторые знаменитости долгое время молчат о пережитом харассменте.«Никто не считает это уместным. Да, был такой случай, но нужно было или говорить тогда, или замолчать навсегда», — пояснила она.В конечном итоге Маша посоветовала всем женщинам не молчать о пережитом насилии и говорить о нем сразу. По ее мнению, жертвы не должны это скрывать.