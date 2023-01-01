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Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами

Сегодня, 13:58
42-летняя звезда канала «Муз-ТВ» Маша Малиновская поделилась откровениями о своей жизни.

Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами
Телеведущая стала гостьей на YouTube-шоу «Откройте, Давид!» и в беседе с Давидом Виннером рассказала о харассменте.

По словам знаменитости, за годы своей карьеры она сталкивалась с домогательствами от мужчин на работе. И, по мнению Малиновской, никто не застрахован от непристойных предложений.

Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами


«Как и многим, мне знакомо слово харассмент. Человек либо согласится, либо отвергнет такого рода непристойное предложение. У нас не все люди такие белые и пушистые. И на тебе не написано: "Не подходи – убьет". Всё равно кто-нибудь попробует», — считает телеведущая.

Малиновская также недоумевает, почему некоторые знаменитости долгое время молчат о пережитом харассменте.

«Никто не считает это уместным. Да, был такой случай, но нужно было или говорить тогда, или замолчать навсегда», — пояснила она.

Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами


В конечном итоге Маша посоветовала всем женщинам не молчать о пережитом насилии и говорить о нем сразу. По ее мнению, жертвы не должны это скрывать.

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Ключевые слова: Маша Малиновская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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