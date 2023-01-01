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Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото

Сегодня, 11:21
В середине августа стало известно о пополнении в семье Светланы Бондарчук и ее супруга Сергея Харченко.

Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото
Оказалось, что возлюбленные стали родителями малыша, которого назвали Петром.

Накануне на странице личного блога дизайнера появились новые снимки. Сергей запечатлел жену на фоне морского побережья. Бондарчук позировала в коричневом бикини, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру 54-летней светской львицы.

Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото


«Света-конфета», — подписал он фотографии.

Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото


Мужчина не забыл сделать и совместное фото с возлюбленной. Судя по счастливым лицам Светланы и Сергея, они отлично проводят время вместе.

Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото


Фолловеры Харченко осыпали Бондарчук комплиментами. Многие отметили, что они очень гармоничная пара: «Вам обоим повезло»; «Красавица, умница, талантливая, с прекрасно поставленной речью. Слушать приятно»; «Красотка просто».

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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