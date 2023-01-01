Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру на новых пляжных фото

Оказалось, что возлюбленные стали родителями малыша, которого назвали Петром.Накануне на странице личного блога дизайнера появились новые снимки. Сергей запечатлел жену на фоне морского побережья. Бондарчук позировала в коричневом бикини, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру 54-летней светской львицы.«Света-конфета», — подписал он фотографии.Мужчина не забыл сделать и совместное фото с возлюбленной. Судя по счастливым лицам Светланы и Сергея, они отлично проводят время вместе.Фолловеры Харченко осыпали Бондарчук комплиментами. Многие отметили, что они очень гармоничная пара: «Вам обоим повезло»; «Красавица, умница, талантливая, с прекрасно поставленной речью. Слушать приятно»; «Красотка просто».