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56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала

Сегодня, 14:07
Актриса театра и кино Рената Литвинова сейчас проживает во Франции.

56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала
В Париж артистка переехала полтора года назад и поселилась там в собственных апартаментах. Вернувшись с европейских гастролей, звезда мелодрамы «Мне не больно» решила немного передохнуть.

Накануне на странице в социальных сетях Ренаты появилось новое фото. На снимке она позирует в черном бикини и легкой рубашке светлого оттенка. Литвинова дополнила свой образ солнцезащитными очками и украшением на шею.

56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала


«Мой "редкий жанр" селфи — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — написала она.

Поклонники Ренаты не смогли пройти мимо ее нового фото. В комментариях актрисе сделали множество комплиментов, отдельно отметив ее стройную и подтянутую фигуру: «Вы просто ослепительная!», «Какая же вы чудесная», «Рената, потрясающе выглядите. В чем ваш секрет?», «Рената Муратовна, вы замечательны, слов нет, какая грация даже во взгляде».

56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала

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Ключевые слова: Рената Литвинова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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