56-летняя Рената Литвинова снялась в купальнике у зеркала

Накануне на странице в социальных сетях Ренаты появилось новое фото. На снимке она позирует в черном бикини и легкой рубашке светлого оттенка. Литвинова дополнила свой образ солнцезащитными очками и украшением на шею.
«Мой "редкий жанр" селфи — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — написала она.
Поклонники Ренаты не смогли пройти мимо ее нового фото. В комментариях актрисе сделали множество комплиментов, отдельно отметив ее стройную и подтянутую фигуру: «Вы просто ослепительная!», «Какая же вы чудесная», «Рената, потрясающе выглядите. В чем ваш секрет?», «Рената Муратовна, вы замечательны, слов нет, какая грация даже во взгляде».