Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности

При этом артистка иногда делится и архивными снимками. Так случилось и накануне, когда в ее блоге появились практически идентичные кадры с разницей в более чем 20 лет.Алсу, как и многие звезды шоу-бизнеса, не смогла устоять перед мировым трендом на розовый цвет. Певица решила примерить сверкающий комбинезон оттенка фуксии, который выгодно подчеркнул ее точеную фигуру.После певица нашла архивное фото, на котором она запечатлена в 18-летнем возрасте. И если платья имеют разный фасон, то вот сама Алсу, по мнению поклонников, с годами совершенно не изменилась.«Всплыла старая фоточка и я поняла, что стиль у меня стабилен», - написала она.Подписчики артистки поспешили одарить любимицу большим количеством комплиментов, отдельно отметив ее красоту: «Почти такая же, как в свой 18-й день рождения», «Какая же красивая!! И какой красивый костюм», «Восхищаюсь вами безмерно. Прекрасная королева».Кстати, недавно в Сети появились слухи о проблемах в отношениях Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Сообщалось, что мужчина не верен своей жене. Правда, на данный момент эти домыслы подтверждения не получили.