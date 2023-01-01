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Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности

Сегодня, 14:31
40-летняя певица Алсу часто радует поклонников свежими фотографиями.

Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности
При этом артистка иногда делится и архивными снимками. Так случилось и накануне, когда в ее блоге появились практически идентичные кадры с разницей в более чем 20 лет.

Алсу, как и многие звезды шоу-бизнеса, не смогла устоять перед мировым трендом на розовый цвет. Певица решила примерить сверкающий комбинезон оттенка фуксии, который выгодно подчеркнул ее точеную фигуру.

Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности


После певица нашла архивное фото, на котором она запечатлена в 18-летнем возрасте. И если платья имеют разный фасон, то вот сама Алсу, по мнению поклонников, с годами совершенно не изменилась.

«Всплыла старая фоточка и я поняла, что стиль у меня стабилен», - написала она.

Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности


Подписчики артистки поспешили одарить любимицу большим количеством комплиментов, отдельно отметив ее красоту: «Почти такая же, как в свой 18-й день рождения», «Какая же красивая!! И какой красивый костюм», «Восхищаюсь вами безмерно. Прекрасная королева».

Кстати, недавно в Сети появились слухи о проблемах в отношениях Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Сообщалось, что мужчина не верен своей жене. Правда, на данный момент эти домыслы подтверждения не получили.

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Ключевые слова: Алсу, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Две Барби: певица Алсу поделилась архивным фото 22-летней давности 40-летняя певица Алсу часто радует поклонников свежими фотографиями.
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